Матч Звёзд КХЛ – 2020: прикольнее, чем в НХЛ?

Обозреватель Sobesednik.ru делится впечатлениями от Матча Звёзд КХЛ – 2020.

Большой, площадью с хорошую кухню лифт ВТБ-Арены остановился на первом этаже, будучи уже полным пассажиров. Интерес к Матчу Звёзд КХЛ, кто бы что ни говорил, как бы ни ругал и ни обсуждал или даже осуждал его формат, огромный. Настолько огромный, что некоторые зрители даже пытаются использовать чужое мероприятие для достижения своих бизнес-целей: при мне один дядька разложил по периметру холла целую батарею листовок с рекламой своего онлайн-магазина хоккейных значков. И когда президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в программке называет это мероприятие праздником или подарком всем любителям хоккея от Лиги, он и сам нисколько не кривит душой, и со стороны — совершенно справедлив в оценке.

Мне есть с чем сравнивать. Я был на Матче звёзд в 2007-м, когда список этих самых звёзд был таким странным, что назови сейчас фамилии многих участников того дня — их поди и вспомнят не все болельщики клубов, которые те представляли. И в 2009-м, на Красной площади, под открытым небом, когда мороз был таким, что уже после мастер-шоу, не дожидаясь самого матча, пришлось срочно ехать домой и растирать окоченевшие ступни своей спутницы коньяком, а самому — принимать ещё и внутрь. А уж говорить об атмосфере и организации, сами понимаете, особо не приходится. К счастью, с тех пор организация мероприятия ушла далеко вперёд.

Нынче толпы зрителей уверенно и массово мигрировали от одного стенда к другому. Едва объявили, что фотосессия, организованная оператором связи, с Вадимом Шипачевым и Ильёй Сорокиным сокращается до формата «kids only», а затем и вовсе сворачивается, народ тут же причалил к столу букмекерской компании, где проводили свою автограф-сессию ветераны отечественного хоккея. Оттуда — к тусовке маскотов клубов КХЛ. И все это не считая ещё кучи промо-стендов других партнеров, стоек с едой, островков с мерчем и так далее, и так далее. За два часа до начала, едва открылись входные двери, пусто осталось разве что на этаже с вип-ложами — но всех подряд туда и не пустили бы.

Бодро и на льду. Раньше негласной задачей соперников было накидать друг другу примерно поровну, хотя и побольше. Теперь красота игр прочно увязана с результатом. Вратарь Коварж выходит из ворот на вбрасывание и мгновенно получает «плюху», но затем стоит, насколько позволяет формат шоу, стеной. Форвард Да Коста хоть и не мчится встречать шайбу, но, словно в керлинге, натирает клюшкой лёд, чтобы та пришла к нему быстрее. Легендарный Зарипов получает невесть откуда взявшиеся у судьи жёлтую, а затем и красную карточки, вертит рукой у виска, а затем, улыбаясь, даёт рефери «пять». Наверное, только юный Герман Шапоров, один из четырёх выбранных командами игроков Матча Звёзд МХЛ, серьёзен — в такой крутой компании он умудрился сделать хет-трик.

Я все ещё люблю задавать в интервью вопрос «В чем КХЛ точно круче, чем НХЛ», потому что меня не перестают поражать либо узость взглядов и длительность пауз, взятых на обдумывание, либо совершенная нестандартность полученных ответов. Но я думаю, что если по свежим следам задам этот вопрос кому-нибудь из участников Недели Звезд, вскоре после их возвращения в клубы, то смогу быстро услышать справедливое «У нас Матч Звёзд прикольнее».