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Михаил Стефанович: Пусть Лукашенко и Путин в матче решат, кто лучше играет

Общество - Спорт
10:29, 15 января 2020

фото: оф. сайт хоккейного клуба Динамо-Минск /hcdinamo.by
фото: оф. сайт хоккейного клуба Динамо-Минск /hcdinamo.by

Нападающий минского «Динамо» Михаил Стефанович дал большое эксклюзивное интервью Sobesednik.ru.

Минские динамовцы потерпели очередное поражение — на сей раз от белорусов камня на камне не оставил ЦСКА, 5:1. Это 37-е поражение команды в 48 играх. Минчане находится на дне Западной конференции и всей таблицы КХЛ.

О разгроме от армейцев, о психологической проработке неудачной серии, о критике фанатов и бывшего одноклубника, а также о кураторстве «Динамо» президента республики Александра Лукашенко и его сравнении с другим «хоккейным» президентом, Владимиром Путиным — в интервью Михаила Стефановича Sobesednik.ru:

— В принципе вроде обоюдоострая игра, моменты были и у них, и у нас, но — необязательный гол в концовке второго периода… В раздевалке поговорили, договаривались делать одно, быстро забили гол, [сделали] счет 2:1. Вроде «вернулись» в игру, но потом не то что ненужные, но со стороны казалось, что очень легкие [голы] пропустили. Вроде, и по движению неплохо, и моменты создавали… Но третий период нельзя так играть.

— 19-летний вратарь «Динамо» Никита Толопило проводит третий матч в КХЛ — каков его вклад в то, что вы пропустили пять?

— «Его» голов особо не было. [Были] такие, что мы давали много пространства для бросков ЦСКА. Тот же пятый гол — человек входит в зону, спокойно входит, и расстреливает с центра зоны. У нас не так много таких моментов было, плюс олимпийский чемпион [Илья Сорокин в воротах ЦСКА] против нас играл…

— Как команде оправляться от такой неудачной серии?

— Ну, как… Больше работать. Вроде, нам все объясняют, и 50 минут 2:1 был счёт… Даже не знаю, как это уже объяснить — по глупости? Третий гол — вроде безобидная ситуация, но из-за ворот пас неточный, перехват — два человека растерялись абсолютно.

— Когда вы играли в Северной Америке, были ли у вас похожие ситуации и как там прорабатывались такие кейсы?

— Ну там как-то… Лига была не КХЛ, там к этому попроще относятся. Поражение быстрее забывается, а здесь совсем другой уровень, плюс мы — единственная команда, [которая] Белоруссию представляет, много игроков национальной сборной, не должны допускать такого, что… Но опять же, вроде счёт 5:1 — кажется, что [нас] разорвали, а посмотреть игру — и по моментам я не сказал бы, что прямо так…

— То есть в Северной Америке такие ситуации легче отпускают?

— Ну там побольше игр, а у нас 60 с чем-то. Нельзя сравнивать. Если бы я играл в НХЛ, тогда по-другому бы говорили [об этой ситуации].

«В обсуждениях нашей ситуации лезут уже не туда, куда надо»

— Это худший сезон «Динамо» в новейшей истории?

— Получается так, если статистика об этом говорит…

— Три причины этого можете назвать?

«После сезона будут причины», — вступает в беседу пресс-атташе «Динамо» Алексей Ковалев.

— Ваш бывший одноклубник, командированный в фарм-клуб ветеран команды и сборной Андрей Степанов недавно высказался, что этой команде ничто не поможет. Что это такое было?

— Ну я не знаю, как и что ему… Как там вопросы были… Не могу за него отвечать…

— Он как-то странно это сформулировал…

— Ну, это в «Инстаграме» комментарий… Думаю, не стоит [его слова обсуждать]. Лезут уже не туда, куда надо.

— Пример Толопило не говорит ли о том, что клубу нужно больше доверять молодым, дерзким, голодным?

— Ну, я не тренер, я такой же игрок…

— Причины неудач клуба и сборной как-то можно между собой сопоставить?

— А какие неудачи? В этом сезоне мы два турнира выиграли…

— А в прошлом?

(В 2018-м сборная Белоруссии по хоккею впервые за 15 лет вылетела в Первый дивизион мирового первенства — прим. авт.)

— А в прошлом я [за сборную] не играл, не могу сказать.

— Одной из причин ситуации называют прошедшую масштабную натурализацию игроков. Что думаете об этом?

— Ну, два года я не играл на чемпионатах мира, так что я не в курсе. У прошлого тренерского штаба нужно спрашивать. А сейчас новый тренерский штаб, мы два турнира выиграли, отталкиваемся от этого.

«Внимание Лукашенко не давит. Но если что — обязательно сообщают»

— Минское «Динамо» уникальная команда в том смысле, что к ней приковано внимание президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Нет ли повышенного давления на вас из-за этого?

— Ну, вроде бы нет, но если тренеры ходят к нему, общаются или он что-то через кого-то передает, то они обязательно нам об этом сообщают. Но это наша внутренняя кухня, это останется между нами.

— Правда, что недавно ваш тренер Михаил Грабовский прямо посреди вашего матча ушел играть в выставочной встрече с президентом?

— Не знаю, не в курсе. У него спросите…

— Может, вы заметили его отсутствие на лавке: был — и опа…

— Не обратил внимания.

— Акцию фанатов про «шоколадки» поняли?

(После трагической то ли смерти, то ли самоубийства легендарного хоккеиста Владимира Цыплакова фанаты клуба вывесили баннер «Раньше воевали за сердца, а теперь — за шоколадки». Он был заочным ответом на слова генерального директора клуба Дмитрия Баскова, который рассказал, что в выставочных матчах с участием Лукашенко команды играют на шоколадки с автографом президента. При этом неизвестные принесли на похороны Цыплакова именно такую шоколадку — прим. авт.).

(Пауза.) Не понимаю, честно.

— Видели этот баннер?

— Ну плакат видел, но так сильно прессу не читаю. Ну, они каждую игру что-то придумывают. Все зависит от нашего результата. Думаю, мы заслужили это своей игрой…

— Как раз натурализованный белорус Джефф Плэтт как-то говорил, что когда Лукашенко ему сказал «Если не забьешь, то в сборной играть не будешь», он долго думал, шутка это или нет…

— В каждой шутке есть доля правды. Зря [что ли ему] давали паспорт?

— Пошутим ещё немного. «Путин забил восемь шайб, потом прямо на льду просверлил лунку и вытащил щуку на 28 килограммов». Смешно?

(Улыбается.)

— А как это минского «Динамо» касается — президент Путин и лунка? — беседу снова прерывает Алексей Ковалев.

— А так: над Лукашенко шутят или нет?

Ковалев: — Ну, я считаю, это вообще не хоккейный вопрос.

— Почему? Лукашенко же играет в хоккей?

Ковалев: — Слушайте, почему мы президентов обсуждаем сейчас?

— А почему нет?

(Долгая пауза.)

— Ну, хорошо. Кто лучше играет, на ваш взгляд: Лукашенко или Путин?

— А играли друг против друга они?

— По-моему, только вместе…

— Пусть сами решат. (Улыбается.) Надо какой-то между собой матч сделать!

Теги: #Путин #Хоккей #Белоруссия

Рубрика: Спорт

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фото: оф. сайт хоккейного клуба Динамо-Минск /hcdinamo.by

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