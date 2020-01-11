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Англо-итальянский уикенд: футбольный гид Sobesednik.ru

Общество - Спорт
01:53, 11 января 2020

Юрген Клопп и Жозе Моуринью // Global Look Press
Юрген Клопп и Жозе Моуринью // Global Look Press

Топовые матчи Английской Премьер-лиги и итальянской Серии А в дайджесте Sobesednik.ru на ближайшие выходные.

Начнем с субботы. Пока Бундеслига и Примера отдыхают, за качественный футбол будут отвечать АПЛ и Серия А. Первым матчем в программе всего уикенда станет игра на юге Лондона, где «Кристал Пэлас» примет «Арсенал».

Команда Роя Ходжсона традиционно выступает в роли крепкого орешка для топ-команд. Пусть в этом сезоне победа над членами топ-6 у «стекольщиков» всего одна, но даже неудачные игры стали настоящим испытанием для соперников команды из Южного Лондона.

Одним из пострадавших грандов стал «Арсенал». Матч первого круга между этими коллективами пришелся на пик кризиса «канониров», когда даже в головы владельцев клуба попала мысль, что Эмери нужно менять.

Кадр из матча первого круга // Global Look Press

Сейчас расклад удивительный. «Арсенал» прибавил после назначения Микеля Артеты, а у «Кристал Пэлас» лишь одна победа в последних пяти матчах АПЛ. И при всем этом «стекольщики» выше «канониров» в турнирной таблице.

В матче с «Манчестер Юнайтед» мы увидели даже более впечатляющий «Арсенал», чем в поединке с «Челси». Команда Артеты смогла задавить соперника, но не разбазарить при этом преимущество.

Но, возможно, игра против опытнейшего Ходжсона принесет юному по тренерским меркам баску больше неприятностей. Недавний матч Кубка Англии против «Лидса» показал, что с опытными тренерами Артете придется несладко.

Сервис Okko Sport, 11 января в 15:25 по мск.

Далее отправимся в итальянскую столицу, где «Лацио» примет «Наполи». Еще год назад в этом матче очевидным фаворитом выступила бы команда из Неаполя, но ситуация резко изменилась.

«Лацио» справедливо называют третьей силой в итальянском чемпионате на данный момент, а «адзурри» слишком сильно деградировали за последние пару лет, превратившись из многообещающей команды в кризисный топ-клуб.

Лигу Европы, где римляне жутко провалились, мы уберем за скобки. В чемпионате выступление «бьянкоселести» близко к идеальному. После не самого удачного сентября (два поражения в четырех матчах) «Лацио» идет без поражений, а последняя потеря очков в Серии А датирована 19 октября, когда римляне, проигрывавшие к 69-й минуте матча «Аталанте» 0:3, сумели спасти игру.

С тех пор «орлята» одержали девять побед подряд в чемпионате. Для римлян эта цифра — клубный рекорд, только в сезоне 1998/99 «Лацио» имел такую серию.

Дженнаро Гаттузо и игроки «Наполи» // Global Look Press

«Наполи» же находится в ужасной форме. В последних десяти матчах чемпионата «горожане» одержали аж одну победу. Ранее мы писали о том, что в клубе Аурелио Де Лаурентиса затеяли перезагрузку: поменяли главного тренера и изменили игровую схему.

Сейчас перед Дженнаро Гаттузо не нужно ставить каких-то глобальных задач. От тренера в такой ситуации нужно требовать только стабильного набора очков, иначе неаполитанцы рискуют потерять место в Лиге чемпионов.

Т/к «Матч ТВ», 11 января в 19:55 по мск.

Почти параллельно в Лондоне начнется главная игра выходных: «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль».

Дела у «шпор» хуже некуда. Приход Моуринью не особо преобразил команду, надежностью в обороне все еще не пахнет (всего один сухой матч во всех соревнованиях с момента назначения Жозе), а процент побед «Тоттенхэма» при португальце не превышает 50%.

Недавно случилась еще одна беда: команда до апреля потеряла Харри Кейна, который получил серьезную травму. Теперь «шпоры» вынуждены играть с запасным вратарем и центрфорвардом.

Харри Кейн после получения травмы // Global Look Press

А противостоять лондонцам будет команда, которая больше года не проигрывает в чемпионате. «Ливерпуль» станет чемпионом Англии, если на планету не упадет метеорит.

Коллектив Юргена Клоппа прямо сейчас кажется безупречным. Он силен в позиционном нападении, он великолепно прессингует, он все еще на элитном уровне контратакует, он умеет добывать результат при плохой игре. И что самое важное, «Ливерпуль» умеет дожимать своих соперников.

Одним из таких матчей стала встреча «Тоттенхэма» и «мерсисайдцев» на «Энфилде» в октябре уже прошлого года. Тогда Харри Кейн забил уже на первой минуте, но на протяжении оставшейся игры «Ливерпуль» яростно атаковал и одержал одну из многочисленных волевых побед в этом сезоне.

Любопытно посмотреть, что придумает Жозе Моуринью. Не стоит забывать, что именно Юрген Клопп предопределил судьбу португальца в МЮ: тогда «Ливерпуль» уничтожил «дьяволов», а «Юнайтед» показал одно из самых трусливых выступлений в своей новейшей истории. Жозе нам обещал улучшение позиционного нападения: посмотрим, как это у него получится в матче с таким соперником.

Сервис Okko Sport, 11 января в 20:25 по мск.

И снова в Италию. Там состоится главная игра тура: «Интер» примет «Аталанту».

Миланцы великолепно съездили в Неаполь, уверенно обыграв местную команду. Бергамаски же начали год так же, как его закончили: разгромили «Парму» со счетом 5:0, подтвердив звание самой забивной команды Италии последних лет.

Для «Интера», лидирующего в нынешнем сезоне Серии А, игра с «Аталантой» может стать главным испытанием для подопечных Антонио Конте в этом сезоне.

Какие матчи с приставкой «топ» были сыграны миланцами в этом сезоне? Разве что с «Ювентусом» в чемпионате и поединки с «Боруссией» и «Барселоной» в ЛЧ. Удачно сложилась только домашняя игра против «Дортмунда», где удалось добыть победу.

Ромелу Лукаку // Global Look Press

Теперь «нерадзурри» предстоит встреча с командой, которая никого не боится. Нынешняя «Аталанта» олицетворяет футбольную смелость. Подопечные Гасперини одинаково агрессивны в матчах с «Манчестер Сити», «Ювентусом» и условной «Брешией»: для бергамасков нет разницы, против кого «переть».

И это не пустые слова, ведь в матчах даже с самыми сильными оппонентами «Аталанта» стремится играть в атаку. И в этом интерес грядущего матча.

Если Гасперини — романтик, то Конте никогда не противится игре от обороны и передаче владения мячом сопернику. Но часто с командами Антонио осторожность играла злую шутку: противники иногда даже ниже классом переламывали ход матча и добывали результат. 

Контратакующей машиной «Интера» в очередной раз должны стать Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. Оба проводят выдающийся сезон: на двоих у них 28 баллов по системе «гол+пас». Лидерами «Аталанты» уже который год являются Папу Гомес и Йосип Иличич, которым помогает Луис Муриэль, забивший 10 мячей в чемпионате.

Т/к «Матч ТВ», 11 января в 22:40 по мск.

Перенесемся в воскресенье. В этот день нас заинтересовали две игры. Начнем с самой экзотичной из них. 

В Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» состоится финальный матч за… Суперкубок Испании.

Незаполненные стадионы, отсутствие знаменитой испанской атмосферы в телекартинке и очень много денег для организаторов Суперкопы — вот из чего состоит сейчас турнир, который в прошлые годы справедливо можно было считать наиболее зрелищным из всех европейских аналогов.

Но даже среди песков и мужчин в длинных белых одеяниях получился неплохой футбол. В полуфинальных матчах «Реал» доминировал над «Валенсией» и совершенно заслуженно пробился в решающий матч, а «Атлетико» в кои-то веки обыграл «Барселону», но сделал это совершенно точно вопреки, а не благодаря.

Диего Симеоне и Зинедин Зидан // Global Look Press

Теперь в финале этого мини-турнира нас ждет мадридское дерби. В этом сезоне команды уже встречались, но ничем интересным та игра не запомнилась: мало голевых моментов и «нули» на табло.

Примечательно, что два своих из последних трех трофеев «Атлетико» выиграл у «Реала»: Суперкубок Испании 2014 года и Суперкубок УЕФА в 2018-м. Но это лишь факты. Как кажется, перед финалом фаворитом является команда Зинедина Зидана. Очень важно, что «сливочные» прибавляют в игровом плане после не самого убедительного начала сезона: сейчас в игре «Реала» нет ничего такого, что просматривалось в безвольном поражении в Париже в сентябре. В позиционном нападении королевский клуб выглядит вполне достойно: смогли смять хорошо защищающуюся «Валенсию» и одержать победу, хотя месяц назад «Реал» испытал огромные проблемы в поединке с «летучими мышами».

«Атлетико» же разочаровал в матче с «Барсой». Удивительно, но их перформанс в проигранном матче чемпионата выглядел куда убедительнее: они нанесли больше ударов по воротам и имел приличное количество голевых моментов. Но тогда каталонцев спас Месси. В этот же раз очень редкую победу над «блауграной» мадридцам принесла удача: «Барса» вполне заслужила те четыре забитых гола, но если один из них был справедливо отменен из-за игры рукой, то второй был отнят у каталонцев из-за спорного  офсайда.

Т/к «Матч ТВ», 12 января в 20:55 по мск.

Заключительной нашей рекомендацией станет матч в итальянской столице, где «Рома» примет «Ювентус».

У римлян в Серии А шли прекрасно: подопечные Фонсеки выступали без поражений с 10 ноября, но в недавней игре «джалоросси» столкнулись с низкой реализацией собственных моментов и проиграли «Торино».

В Италии чемпионат уже подошел к экватору, поэтому первые выводы делать можно. «Рому» можно назвать одним из главных претендентов на третье-четвёртое место в Серии А. Об этом говорят и турнирная таблица, и результаты, и другие цифры: меньше «Ромы» пропустили только три команды, по ожидаемым очкам римлян также превосходит лишь три коллектива.

Паулу Фонсека // Global Look Press

И в эти выходные им будет противостоять отнюдь не безупречный «Ювентус». Но, стоит отметить, последний на этот момент матч туринцев был прекрасным: «Юве» доминировал, контролировал мяч и забивал голы. Наконец по-настоящему проявил себя Криштиану Роналду: на счету португальца хет-трик и голевая передача.

Но пока что эта игра выбивается из ряда невзрачных выступлений «бьянконери». Осень и декабрь получились сложными для «Юве»: натужные победы чередовались с поражениями от «Лацио», где это самое поражение выглядело единственным логичным исходом матча. Очередной матч на «Стадио Олимпико» станет прекрасной проверкой: покажет ли «Юве» второй матч подряд столь впечатляющую игру?

Т/к «Матч! Футбол 2», 12 января в 22:40 по мск.

Рубрика: Спорт

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