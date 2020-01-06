"Авангард" в гостях, но дома. Репортаж со стадиона омичей в Балашихе

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, как себя чувствует омский "Авангард" на пока ещё временной домашней арене.

Без малого десять лет прошло с тех пор, как я в последний раз был на "Арене Балашиха", но даже сейчас добрался туда легко. Не просто без подсказок, а вовсе не заглядывая в карту. Тот финал Кубка Гагарина, когда андердог в лице ХК МВД Олега Знарка едва не прихлопнул мощнейший "Ак Барс" Зинэтулы Билялетдинова, вычеркнуть из памяти просто невозможно, ноги помнят.

"Авангард" переехал сюда всего ничего времени назад, когда "Арена Омск" неожиданно стала разрушаться. Казалось, и проблема с состоянием здания не такая серьёзная, и команда задержится вне родного города на чуть-чуть, однако порой в нашей стране нет ничего более постоянного, чем временное. И теперь разговоры о сроках возвращения "ястребов" домой уже кличут баснями Крылова, по фамилии председателя совета директоров клуба. Впрочем, омичи, стоит отдать им должное, посмеиваются и над тем, и над тем. Потому что с одной стороны вообще планировалось, что команда уедет даже не на целый сезон. С другой, Балашиха с "Авангардом", вместе ли, или даже если по отдельности, так преобразились, что с тревогой думаешь про "лучшее — враг хорошего" .

Раньше ты топал к дворцу по грязи и пыли, нынче тут асфальтированные дорожки с модными фонарями. Прежде — скучные синие стекла, нынче — ростовые фото игроков во все стены. Может, впрочем, и этим, и айс-герлз, и россыпью "сувенирки", и макетом раздевалки со шкафчиками, и скамеечкой, и воротами с бортами никого не удивишь, но тогда как насчёт целой спальни в хоккейном стиле? Или качелей с шайбой в качестве сиденья?

Можно возразить, что, мол, немудрено за десять-то минувших лет до таких фишек дойти и их инсталлировать, тем более многое из этого — уже давно норма за рубежом. Только знаете, далеко не везде брендинг проработан столь же подробно, удобно и интересно; даже на новых московских аренах иных развлекаловок недостаёт, ну а в каких-то городах нашей необъятной родины, признаться, кое-что и вовсе до сих пор так, как и было.

Ну и ещё лично от меня вишенка на торте, которая, впрочем, заметна сразу, потому как располагается уже при входе — это выверенная логистика для прессы. Сейчас ты от служебного входа сразу можешь увидеть дорогу в пресс-центр. Прежде же приходилось крутиться не пойми где, а затем выбредать оттуда невесть как; однажды я даже свободно попал на закрытую командную разминку — посмотреть было прикольно, только потом меня оттуда никуда не хотели выпускать.

Публика часто любит обсуждать нативность того или иного клуба: историю, традиции, заслуги и прочий бэкграунда. Что ж, в этом смысле "Авангард", наверное, не очень вписывается в слово "Балашиха". Но пардон, когда вдоль бортов встраивается целая очередь из желающих дать "пять" омско-подмосковным игрокам, причём все в ней разновозрастные, и почти все "на цветах", и третьего января дворец в итоге почти полный (пять с половиной тысяч при вместимости в шесть: возможно ли такое в то же время в соседней Москве?) — впору ли говорить про "искусственность" ; и почему бы, в конце концов, пусть даже в качестве исключения, не обсудить "логичность", "закономерность" или "справедливость"?