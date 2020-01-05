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02 января, четверг

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Кубок Англии и возвращение Серии А: вторая часть новогоднего футбольного гида

Общество - Спорт
10:02, 05 января 2020

Криштиану Роналду, Хосеп Гвардиола и Ромелу Лукаку // Global Look Press
Криштиану Роналду, Хосеп Гвардиола и Ромелу Лукаку // Global Look Press

Очередное манчестерское дерби и новый вызов для Роналду: дайджест Sobesednik.ru на последние дни новогодних каникул.

5 января

В Лондоне на «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Ноттингем Форрест». Нет, Лэмпард не довел «Челси» до Чемпионшипа: матч состоится в рамках Кубка Англии. 

Матчи ранних стадий самого старого клубного турнира планеты всегда интригуют: для команд из низших дивизионов это редкая возможность сыграть с большими клубами, а для участников АПЛ — чуть ли не единственная в январе возможность дать основному составу передышку. И такое смешение рождает множество сенсаций.

Про «Ноттингем» не погруженному зрителю известно довольно мало. Некогда чемпион Европы с Брайаном Клафом на тренерском посту, клуб уже больше 20 лет не играет в АПЛ, путешествует из Чемпионшипа в Лигу 1 и обратно.

В этом сезоне «лесники» идут в зоне плей-офф второго по силе дивизиона английского футбола, имея неплохие шансы на попадание в АПЛ на следующий сезон.

Игроки «Челси» празднуют победу в лондонском дерби // Global Look Press

Перед «Челси» же стоит настоящая дилемма. С одной стороны, график для столь неопытной команды и так напряженный, но и о намеренном сливе турнира для молодого тренера Лэмпарда речи идти не может. Но очевидно, что нагрузившиеся за супернасыщенный декабрь Виллиан, Зума, Аспиликуэта, Маунт и Абрахам должны получить заслуженный отдых.

Т/к «Матч! Футбол 3», 5 января в 16:55 по мск.

6 января

Днем ранее из рождественского отпуска вернется Серия А, но нас заинтересует пара матчей из понедельничной программы.

В Турине «Ювентус», делящий первое место с «Интером», примет сенсацию нынешнего сезона «Кальяри». Команда Маурицио Сарри не очень хорошо закончила 2019 год: два декабрьских поражения от «Лацио», неубедительная игра и разговоры о том, что «Саррибол» никогда не приживется в стане «бьянконери».

Экс-тренера «Наполи» и «Челси» ранее справедливо обвиняли в упрямстве и неадекватной вере в свой план: в одном из подкастов ярко выступил бывший вратарь лондонцев Роб Грин, признавшийся в том, что открыто в ходе командных собраний критиковал решения итальянского специалиста: «Мы сыграли на выезде против "Манчестер Сити" (поражение 0:6) абсолютно так же как и против "Хаддерсфилда" дома (победа 5:0)».

Но в Турине Сарри подвергается критике как раз за то, что недостаточно быстро ставит «Юве» на атакующие рельсы: никаких кружевных атак, мощного прессинга и территориального доминирования.

Раджа Наингголан и Найтан Нандес // Global Look Press

В этом сезоне «старая синьора» и правда выглядит блекло, но результаты при этом почти идеальные: первое место в группе ЛЧ (легкий соперник в 1/8 финала) и равная борьба с «Интером» за скудетто.

Противостоять «Ювентусу» будет сенсационный «Кальяри». Но даже у андердогов случаются кризисы. В декабре сардинцы одержали одну победу (сумасшедший камбэк в матче с «Сампдорией» 4:3).

В играх с «Сассуоло», «Лацио» и «Удинезе» команда Роландо Марана набрала одно очко. Со стороны может показаться, что к «Кальяри» возвращаются заслуженные результаты: в Серии А по показателю xPTS (ожидаемые очки) хуже только три команды , хотя островитяне идут шестыми в Серии А.

Т/к «Матч! Футбол 2», 6 января в 16:55 по мск.

Вечером в Неаполе состоится главная игра тура и всех выходных: местный «Наполи» примет миланский «Интер».

Декабрь получился сложным для обеих команд. «Наполи» решил положить конец глобальному кризису в клубе тренерской отставкой после… выхода в плей-офф Лиги Чемпионов.

Для фанатов футбола не секрет, что всю осень предприятие Аурелио Де Лаурентиса источает один негатив: босс команды разъярен результатами, запирает игроков на базе, что приводит к недовольству футболистов тренером, который не стал занимать сторону своих подопечных в этой войне. Короче говоря, эта история тянет на содержательный сериал.

Теперь место мудрого и опытного Карло Анчелотти занял молодой и жесткий Дженнаро Гаттузо, работавший до этого в «Милане».

Дженнаро Гаттузо // Global Look Press

Бывший опорный полузащитник знает толк в лидерстве и сильном руководстве, что сейчас не помешает взбунтовавшемуся «Наполи». А тактические способности «цепного пса» «Милана» нулевых принято недооценивать зря, ведь в «Милане» он вовсе не провалился, а клуб решил расстаться с тренером, чтобы затем застрять в середине таблицы.

У «Интера» декабрь вышел ничем не лучше: лишь две победы в четырех матчах чемпионата и вылет из Лиги Чемпионов, что не может радовать фанатов и руководство «нерадзурри». Антонио Конте известен как специалист по первым сезонам. И в этот раз его новый коллектив расцвел, но сейчас, помимо «попадания» в Лигу Европы, есть и проблемы. Пока экс-тренер «Челси» и «Ювентуса» не смог стабилизировать свою команду: «Интер» может разнести «Милан» в дерби, а затем провалиться с «Боруссией» и умудриться проиграть второму составу «Барселоны» в главном матче сезона.

Рождественский перерыв был необходим командам как воздух: Гаттузо мог получше узнать новый коллектив, а Конте — привести своих игроков в чувства после разочаровывающего декабря.

Т/к «Матч ТВ», 6 января в 22:40 по мск.

7 января

В православное Рождество мы советуем вам один из главных матчей всех праздников: в Манчестере во второй раз в сезоне сыграют «Юнайтед» и «Сити».

Первая часть противостояния осталась за «дьяволами»: подопечные Уле-Гуннара Сульшера провели почти идеальный контратакующий матч: до конца матча сдерживали атаки «Сити», не уступали по опасным моментам и одержали вполне заслуженную победу.

Но сейчас мы получим полноценный двухматчевый триллер в Кубке Лиги. Команда Пепа Гвардиолы уже третий сезон подбирается к зимней поездке на «Уэмбли»: два последних розыгрыша второго по значимости кубкового соревнования в Англии остались за «горожанами». 

«Юнайтед» же последний успех в этом турнире праздновал в 2017 году. А после этого были вылеты от «Бристоля» и «Дерби» на ранних стадиях.

Рахим Стерлинг // Global Look Press

Обе команды, не нужно забывать, переживают непростой сезон. «Юнайтед» не участвует в титульной гонке АПЛ уже семь лет, а «Манчестер Сити» впервые за три года близок к тому, чтобы потерять чемпионское звание.

В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы одержали победу во всех внутренних соревнованиях: для Англии событие крайне редкое. Но в этот раз, в отличие от прошлых розыгрышей Кубка Лиги, они встретили сильного соперника уже на стадии полуфинала, поэтому у трофея может появиться новый обладатель.

Т/к «Матч ТВ», 7 января в 22:55 по мск.

8 января

В последний день новогодних праздников мы рекомендуем посмотреть матч за Суперкубок Испании. В этом сезоне испанские футбольные власти решили пойти на беспрецедентный шаг, изменив формат Суперкопы. В этот раз за трофей побьются (почему-то) четыре команды, и в первом «полуфинальном» матче сыграют «Реал», занявший третье место в прошлом розыгрыше Ла Лиги, и «Валенсия», выигравшая Кубок Короля.

Обе команды удачно провели первые матчи после рождественских каникул: «летучие мыши» одолели на домашнем поле «Эйбар» (соперника для себя крайне неудобного), а «Реал» сделал почти невозможное, разгромив «Хетафе» на выезде.

Рафаэль Варан празднует победу над «Хетафе» // Global Look Press

Это удивительно, ведь ранее в этом сезоне в рамках чемпионата подопечные Пепе Бордаласа проигрывали дома лишь раз: осенью «Барса» оказалась сильнее со счетом 0:2.

Но вернемся к нашим будущим оппонентам. Не так давно «Валенсия» и «Реал» встретились в чемпионате. И, нужно быть честными, мадридцы тогда жутко отскочили: игра закончилась со счетом 1:1, «Реал» больше владел мячом, гораздо чаще бил по воротам, но не самые частые атаки «Валенсии» были куда острее. По метрике xG «Валенсия» наиграла на два гола с лишним, заметно превзойдя «Реал» в этом показателе.

Да и вообще команда Альберта Селадеса выглядит неплохо в этом сезоне: «летучие мыши» выиграли группу ЛЧ с «Челси» и «Аяксом», а в таблице Ла Лиги идут в четырех очках от места, дающего право сыграть в главном турнире Европы. Интересно, как в этот раз Зидан подготовит свою команду к «Валенсии», ведь не может Тибо Куртуа каждый матч прибегать в чужую штрафную для розыгрыша углового.

Т/к «Матч ТВ», 8 января в 21:55 по мск.

Рубрика: Спорт

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