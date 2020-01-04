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Прокачали силу или поняли слабые места? Россия – в финале МЧМ-2020

Общество - Спорт
23:06, 04 января 2020

фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press
фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru – о полуфинале МЧМ-2020 Россия – Швеция (5:4 Б).

Сказать по правде, когда счет стал 3:4 – сборная России, ведя 3:1, пропустила третий гол подряд, – в возможность спасения уже не очень верилось. А наши мало того, что мгновенно отыгрались, так еще чуть было и вперед сразу не вышли! Это, конечно, не брагинские горки нашего последнего на данный момент «золотого» МЧМ-2011, сейчас все как-то более-менее стабильно и солидно, но кто скажет, что ему так скучнее?

Вообще даже у экспертного сообщества не было на счет грядущей игры единого мнения. Одни призывали поднажать и задавить шведов физикой, потому как мы по антропометрии были мощнее их; вторые, напротив, обращали внимание, что средний вес скандинавов почти на 10% больше.

Одни радовались, что молодежной сборной России проще как раз сыграть с недостаточно системным соперником, каким и виделись шведы; другие опровергали: посмотрите, как они проходят среднюю зону, и еще раз подумайте над такими словами. Из всех отметившихся за минувшие пару дней спикеров только тренер нашей команды Игорь Ларионов, чувствуется, как и положено, обладал более-менее полным пониманием ситуации, но крупицы полезных сведений он сильно засыпал чрезмерной банальщиной.

Реально же, в сухом остатке, все снова решила игра в неравных составах, как это и должно было быть на таком уровне. Россияне долго мучились, наигрывая этот элемент, и прорвало наших только к заключительной игре группового раунда против Германии, зато что со Швейцарией, что со Швецией это стало важнейшим фактором победы. Нарушили шведы первый раз – получили первую после интересного розыгрыша. Заработал «5+20» за свое нарушение лучший бомбардир шведов Хегландер – и ловите еще один гол. Но и из наших четырех пропущенных голов три – в неравных составах, причем, как и у шведов, не все нарушения правил были оправданными. Можно, конечно, восхищаться, какой же красавец защитник Расмус Сандин, что сумел поучаствовать во всех четырех голах своей сборной. Но ладно еще фолы Романова или Соркина были «рабочими», но зачем Хованов вмазал сопернику локтем в голову, получив «2+10» – наверное, не понимает и он сам. 

Ну а еще – и это как-то ускользнуло от должного внимания – мы говорили, что до конца так и не понятно, хорошо ли, что наши вратари Аскаров и Мифтахов совершают ошибки и потому чередуются, или нет. Но, смотрите: россияне поменяли Аскарова сразу после того самого четвертого гола, хотя его прямой вины, пожалуй, не было нигде; разве что, поднатужившись, можно приписать Ярославу неверный выбор позиции в заключительном эпизоде. Однако едва на горизонте появились тревоги и опасения за состояние морального духа, он немедленно был отправлен на лавку. И, кстати, вошедший «с листа» Мифтахов сразу сделал два сложных сэйва в одном моменте, да и впоследствии не подкачал, в том же овертайме выручил. А теперь и думай, не притомился ли шведский голкипер Хьюго Альнефельт, который бессменно провел все, кроме одного, самого низкоценного, матчи турнира – и не потому ли зевнул первый гол от нашей команды, а затем и вовсе собственноручно подарил третий?

В одной известной женской шутке говорится: если вы нащупали у мужчины слабое место, щупайте его до тех пор, пока оно не станет сильным. На момент написания материала мы пока еще не знаем, с кем – с Канадой или Финляндией – Россия сразится в финале МЧМ-2020 5 января в 21:00 по московскому времени, зато знаем, что, кажется, все слабые места россиян уже прощупаны и доведены до состояния силы. Либо же, по крайней мере, мы знаем, откуда в финале ждать беды.

Теги: #Хоккей

Рубрика: Спорт

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