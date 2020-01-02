Загадки и козыри сборной России на МЧМ-2020

Обозреватель Sobesednik.ru – о победе молодежной сборной России в четвертьфинале МЧМ-2020 по хоккею над Швейцарией (3:1).

Если говорить не совсем серьезно, то будем считать, что у наших немного закружилась голова от неожиданностей календаря – должны были играть с действующими чемпионами МЧМ финнами, но они аккурат перед новогодней ночью уступили тем самым швейцарцам и отдали вместе с этим второе место в группе и россиян в соперники. Должны были играть вечером – но лучшее время по традиции отдали хозяевам турнира, чехам, и матч между Швейцарией и Россией в итоге был сдвинут на самое ранее из возможных время и капитан россиян Григорий Денисенко вполне справедливо пожаловался на недосып.

Если же отбросить полушутливые домыслы, то необходимые для игр плей-офф качества, как и ожидалось, подтягиваются, но с огрехами. Да, наши стали наконец больше и чаще бросать и перемещать шайбу с большей вариативностью – например, определенной неожиданностью был перевод Денисенко в большинстве с места левого на место правого защитника. Но реальных моментов было больше, чем на всего два гола в неравных составах. Будущий герой этого матча Александр Хованов накануне говорил про необходимые надежность и плотность, но стремление к владению шайбой и аккуратность, которую россияне уже открыто тренировали прежде, все еще накладываются на ошибки в передачах и, что хуже, в логике действий.

На одной чаше весов – мастерство, на другой – выдержка; гармонично разгромив Канаду на групповом этапе, сборная России словно бы вывела эту систему из равновесия и теперь как будто снова и снова пытается вернуть утерянный баланс.

Казалось бы, с чего одной из главных «звездочек» турнира Василию Подколзину, ведя в счете, втыкать свою клюшку после свистка в швейцарца и давать сопернику в и без того нервном матче шанс доставить еще больше проблем? Ответ на этот вопрос, наверное, лежит в той же области, что и ответ на другой: с чего бы троим игрокам сборной России в совершенно, так сказать, рабочей ситуации устраивать страшную неразбериху, в результате чего те не смогли вывести шайбу из своей зоны, подарив ее в итоге сопернику и дав тому свободно сперва пробить по воротам Ярослава Аскарова, а затем, также без помех, добить – и забить?

С другой стороны, а кто припомнит беспроблемный МЧМ? И однозначно хороший в этом контексте знак – это как раз игра Аскарова. Мы отмечали, что и последний рубеж нашей сборной пока не вселяет стопроцентной уверенности, и об этом позже косвенно сказал президент ФХР Владислав Третьяк; а в чьих, как не в его устах, банальность про ценность надежной игры вратаря обретает буквально светоносность. Однако конкретно Аскаров вполне пришел в себя, и окончание этой лихорадки с калейдоскопом вратарских неудач приходится как нельзя кстати: сейчас я бы вполне поставил на то, что в полуфинале, с кем бы новая система рейтингования нас в итоге ни свела, может дойти и до дополнительного времени с буллитами.

На молодежных чемпионатах мира по хоккею нестабильные, недостаточно гармоничные команды, как правило, чаще не добираются до финала. Однако у россиян хватает и уже продемонстрированного потенциала, и пока все еще скрытого, неиспользованного, чтобы опровергнуть любую статистику.