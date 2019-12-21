Супер-уикенд в Англии: самые интересные матчи в футбольном гиде Sobesednik.ru

Топовые матчи в Премьер-лиге и второе за неделю «Эль-Класико» в Испании: дайджест главных матчей выходных.

Начнем с субботы. В Ливерпуле в этот момент будет находиться одна команда: пока действующие чемпионы Европы борются за крайне престижный (нет) титул победителя клубного чемпиона мира, «Эвертон» встретится с «Арсеналом» на «Гудисон Парк».

Оба клуба на распутье. Лондонцы уже объявили, что их возглавит Микель Артета, познававший три года тренерскую науку под руководством Пепа Гвардиолы в «Сити», а «ириски» вроде уже договорились с Карло Анчелотти, который недавно закончивший свой неаполитанский этап.

При этом эмоциональное состояние двух команд совершенно разное: «канониры» в прошлые выходные потерпели позорное поражение от «Манчестер Сити» (0:3), а «Эвертон» с временщиком Данканом Фергюсоном во главе умудрился набрать четыре очка в матчах против «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Данкан Фергюсон // Global Look Press

Неизвестно, каким образом завтра будет осуществляться руководством «Арсеналом»: если Юнгберг проведет матч, это одно дело. Но если уже завтра Артета будет стоять на кромке поля «Гудисона», давление будет нереальным.

На Фергюсона же давления никакого. Более-менее все понимают, что шотландец является фигурой временной (это признает и сам Данкан). Фергюсон, который в этом небольшом тренерском отрезке получил только топовых соперников (еще и «Лестер Сити» в Кубке Лиги), имеет прекрасный шанс запомниться фанатам и, что еще важнее, руководителям «ирисок» исключительно с положительной стороны.

Сервис Okko Sport, 21 декабря в 15:25 по мск.

Далее отправимся в Каталонию. На «Камп Ноу» «Барселона» примет «Алавес».

Последние два матча для «блауграны» вышли откровенно неудачными. Два «Реала» — сначала сан-себастьянский, а затем мадридский — в игровом плане превзошли каталонцев: в обоих матчах «Барса» меньше била по воротам и владела мячом.

В этом сезоне каталонцы нередко сталкиваются с подобными проблемами: наставник команды Эрнесто Вальверде вовсе не обременяет себя барселонскими «стеночками-забеганиями», за что специалиста частенько критикуют.

Каталонцы выглядят слабее, чем когда-либо под руководством Вальверде. При 43 забитых мячах у «Барсы» 29,97 xG — хуже разницы во всем чемпионате Испании по этому показателю нет.

Думаю, даже не стоит говорить о зависимости «сине-гранатовых» от Лео Месси: у аргентинца в 12 матчах нынешнего сезона 12+6 по системе «гол+пас».

Эрнесто Вальверде // Global Look Press

Противостоять каталонцам будет «Алавес». Эта команда зависит от двух игроков: из 18 голов в нынешнем сезоне 15 забили Лукас Перес (8+2 по системе «гол+пас») и Хоселу (7+2).

Чувствуют баски себя не очень хорошо: последние четыре матча команда выиграть не смогла, причем один из них, в Кубке, был проигран команде из третьего испанского дивизиона.

Для «Барселоны» сейчас нет лучше соперника для возврата на победный путь. И перед перерывом на новогодние праздники хорошее настроение не помешает.

Т/к «Матч! Футбол 1», 21 декабря в 17:55 по мск.

Возвращаемся в Англию, где состоится главная игра выходных. На «Этихад Стэдиум» в Манчестере местный «Сити» примет «Лестер».

Как мы уже упоминали, тренерский штаб «горожан» понес потери в лице Микеля Артеты. Хосеп Гвардиола остался без ближайшего помощника, что не может не отразиться на состоянии команды.

Уже много сказано о невезении действующих чемпионов Англии в нынешнем сезоне: они по-прежнему по статистическим данным имеют лучшие в Премьер-лиге цифры по ожидаемым голам и ожидаемым набранным очкам.

В прошлые выходные «Сити» напомнил себя прежнего: разгромная и доминантная победа над бедствующим «Арсеналом» стала одной из лучших игр чемпионов в этом розыгрыше АПЛ.

Джеймс Мэддисон // Global Look Press

«Лестер» же находится в отличной форме, но в предыдущий уикенд оступился: восьмиматчевая победная серия оборвалась домашней ничьей с «Норвичем». Удивительно, но в этом матче скромные новички («канарейки» идут 19-ми в АПЛ) показали лучшую статистику по созданным опасным моментам.

Ближайший матч между «горожанами» и «лисами» станет одним из ключевых в этом сезоне. Понятно, что впереди насыщенные конец декабря — начало января, когда зачастую формируется лидирующая четверка чемпионата, но уже сейчас «Сити» отстает от «Лестера» на четыре балла, а от «Ливерпуля» — на 14 очков.

Сервис Okko Sport, 21 декабря в 20:25 по мск.

Воскресную программу матчей откроет поединок в Бергамо, где «Аталанта» примет «Милан».

В Италии, равно как в Испании, грядущий тур станет последним перед небольшой новогодней паузой. Сейчас в Серии А тот этап сезона, когда становится уже более-менее понятно, кто за что борется.

«Милан» успешно сливает очередной сезон подряд. Летом в руководстве клуба анонсировали очередную перезагрузку и добровольный (почти) отказ от еврокубков ради стабилизации команды и возвращения в Лигу Чемпионов. Но ёлки уже наряжены, а «россонери» идут десятыми с шестью победами в 16 матчах.

Правда, необходимо отметить, что в последних четырех играх «Милан» одержал две победы при двух ничьих. Но в игровом плане Стефано Пиоли ожидаемо не удается улучшать команду. Шутка ли, лучшими бомбардирами команды с выдающимися четырьмя мячами являются нападающий Кшиштоф Пионтек и защитник Тео Эрнандес.

Берат Джимсити и Ханс Хатебур // Global Look Press

«Аталанта» же относительно удачно провела сложнейшую осень. Команда пережила кошмарный старт в Лиге Чемпионов, совершила подвиг и вышла в плей-офф турнира впервые в истории клуба. При этом бергамаски смогли пережить настоящий кризис на стыке октября и ноября, когда побед не было пять матчей.

Со всеми своими проблемами и еврокубковым фронтом «Аталанта» снова является самой результативной командой чемпионата. 38 забитых мячей обосновывает и статистика: согласно xG, подопечные Джан Пьеро Гасперини имеют лучшие цифры по ожидаемым голам.

Т/к «Матч! Футбол 2», 22 декабря в 14:25 по мск.

Далее снова Англия. В Лондоне состоится дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси» — второе тренерское противостояние Моуринью и Лэмпарда.

Примечательно, что в прошлом году они встречались, работая в других клубах: Жозе заканчивал свой этап в «Манчестер Юнайтед», а Лэмпард познавал тренерское искусство в скромном «Дерби». Удивительно, но победу тогда одержал сердце и диспетчер «Челси». Теперь Фрэнк вернулся в почти родные синие пенаты, а Жозе получил шанс реанимировать карьеру на севере Лондона.

Фрэнк Лэмпард и Жозе Моуринью (фото 2013 года) // Global Look Press

При португальце «Тоттенхэм» значительно прибавил в плане результатов: за исключением неудачного матча на «Олд Траффорд», «шпоры» в каждом матче при Моуринью побеждают и играют лучше соперника, что важно после провала на старте сезона.

«Челси» же в своем нынешнем виде впервые столкнулся с настоящим спадом. О кризисе, наверное, говорить рановато, но в последних пяти последних матчах «синие» проиграли четыре раза. И, нужно отметить, что все эти поражения были заслуженными: в атаке «Челси» не был так задорен и свеж, а ужасающие ошибки в обороне никуда не делись.

«Синие» продолжают пропускать до жути много (25 мячей в 17 играх), набор центральных защитников Рюдигер — Томори — Кристенсен — Зума не демонстрирует надежности, а края обороны являются, вероятно, самой слабой позицией в нынешнем «Челси».

Трансферный бан отменен, а до трансферного окна осталось меньше двух недель. Кто знает, как новая неудача, если она случится, отразится на рыночной активности клуба.

Сервис Okko Sport, 22 декабря в 19:25 по мск.

Нашей последней рекомендацией станет «класико». И мы вас не обманываем: не только игры между «Реалом» и «Барселоной» таковыми являются. В этот дуэт вмешивается «Атлетик» из Бильбао, который, равно как и упомянутые гранды, никогда не покидал высший испанский дивизион.

Опять в турнирной таблице Ла Лиги наблюдается невероятная плотность. Если лидирующие «Реал» и «Барселона» оторвались, то между третьим и восьмым местом разрыв в четыре балла.

Сейчас седьмую строчку занимает команда из Бильбао. Нынешний «Атлетик» выделяется надежной обороной: меньше, чем баски, пропустил только мадридский «Атлетико». Но и в атаке команда Гаиски Гаритано не блещет: в 17 матчах его футболисты забили 19 мячей (33-летний Рауль Гарсия с пятью голами — лучший бомбардир клуба).

А что «Реал»? «Сливочные» за несколько дней провели два совершенно разных матча. На выходных подопечные Зидана жутко отскочили в Валенсии: местная одноименная команда наиграла на явную победу, но упустила успех в самой концовке из-за гола Карима Бензема.

Федерико Вальверде // Global Look Press

Но в недавнем «класико» на «Камп Ноу» «Мадрид» выглядел очень круто. Впервые за несколько лет «Реал» был близок к доминированию над «Барсой» на ее поле: превзошел во владении, количеству ударов и созданных моментов. К тому же нельзя забывать о спорных моментах в штрафной каталонцев, когда в ворота хозяев могли поставить пенальти.

Впервые за несколько сезонов в Испании получается полноценная чемпионская гонка: наверное, только в сезоне 2013/14 она была еще более равной. Прошла половина чемпионата, а «Реал» и «Барса» идут с одинаковым количеством очков: «Мадрид» в последние недели выглядит хорошо, но две ничьи подряд могут сбить с верного пути.

Т/к «Матч ТВ», 22 декабря в 22:55 по мск.