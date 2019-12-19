Путин считает, что отстранение России от Олимпиад противоречит здравому смыслу

Президент РФ увидел политический оттенок в новых санкциях WADA в отношении российского спорта.

Такое заявление глава государства сделал в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 19 декабря.

«Решение относительно участия наших спортсменов под нейтральным флагом были приняты на прошлой Олимпиаде, теперь еще раз за то же самое. Такого не было ни в одной правовой системе мира. Любое наказание должно быть индивидуальным. Если у нас подавляющая часть спортсменов — "чистые", как на них можно налагать санкции?» — сказал Владимир Путин, добавив, что, по его мнению, отстранение России от двух ближайших Олимпиад противоречит здравому смыслу.

Он также усомнился в том, что решение WADA соответствует Олимпийской хартии. «Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет претензий к Олимпийскому комитету», — пояснил президент.

По его мнению, новые санкции против российских спортсменов «опять носят политический оттенок», однако власти РФ продолжают делать все, «чтобы российский спорт оставался чистым».

Ранее по поводу нового допингового скандала высказывался Дмитрий Медведев. На своей пресс-концеренции 5 декабря премьер-министр заявил, что происходящее ему напоминает «бесконечный антироссийский сериал».