Первый уикенд без РПЛ: футбольный гид Sobesednik.ru

Первое большое испытание для Юнгберга в «Арсенале» и топ-матчи в Испании: дайджест главных футбольных матчей выходных.

Начнем с субботы. Одна из главных игр выходных состоится в Сан-Себастьяне, куда к местному «Реал Сосьедаду» приедет «Барселона».

Необходимо отметить, что для каталонцев выезд к баскам всегда является трудным. Учитывая плохие результаты «Барсы» в этом сезоне в гостевых матчах, встреча должна получиться очень увлекательной.

В Испании уже второй сезон наблюдается жуткая плотность в турнирной борьбе за Лигу Чемпионов. Если год назад в Ла Лиге была полноценная тройка, то сейчас из нее выпал «Атлетико» и в эту борьбу вмешался «Реал Сосьедад».

В прошлом сезоне баски преспокойно завершили сезон в середине таблицы. Сейчас команда из Сан-Себастьяна уверенно идет в верхней части турнирной таблицы. При этом нужно сказать, что в результатах басков случился спад: в ноябре команда из пяти матчей выиграла лишь два. Лидерами в атаке выступают Виллиан Жозе (7 голов), Мартин Эдегор (3+4 по системе «гол+пас») и Микель Ойарсабаль (5+4). Последний является главной звездой команды, а СМИ уже не первый месяц связывают его с «Манчестер Сити».

Мартин Эдегор // Global Look Press

«Барселона» же устроила себе передышку на неделе. Выездной матч с «Интером» ничего не решал, Эрнесто Вальверде выставил второй состав (Месси даже не прилетел в Милан), и все это не помешало каталонцам обыграть «нерадзурри», которым победа была необходима для выхода в плей-офф.

Сейчас «Барса» в отличной форме: после провального матча в Валенсии с «Леванте» «блауграна» не знает поражений (одна ничья при шести победах). Сразу после выезда в Страну Басков «Барселону» ждет класико с «Реалом», поэтому потеря очков недопустима.

Т/к «Матч ТВ», 14 декабря в 17:55 по мск.

Параллельно в Лондоне состоится матч АПЛ между «Челси» и «Борнмутом». Лондонцы, находящиеся на четвертой строчке в турнирной таблице, готовятся к матчу, который нельзя проигрывать.

В последние недели «синие» выглядят довольно слабо: после ноябрьской паузы на матчи сборных «Челси» выиграл лишь два матча из шести. При этом в АПЛ «пенсионеры» проиграли три матча из четырех последних.

Из-за этого «Лестер» и «Сити» оторвались, а «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» приблизились. И самое пугающее то, что у «Челси» стали часто случаться игры, где команда просто слабо выглядит. Если даже поражение от «Сити» было воодушевляющим по игре, то матч с «Эвертоном» смело можно называть худшим в сезоне: парней Лэмпарда переиграла 18-я команда чемпионата.

Тэмми Абрахам // Global Look Press

И ближайшим соперником «синих» будет «Борнмут», который традиционно является неудобной командой для «Челси». «Вишенки» обыгрывали кризисный «Челси» Моуринью, громили постчемпионский «Челси» Конте и уничтожали бесхребетный «Челси» Сарри. Правда, сейчас команда Эдди Хау находится в ужасной форме: после впечатляющего начала сезона «Борнмут» устроился на серию из пяти поражений подряд.

Причем снова, ровно как и в прошлом сезоне, у «вишен» ужасный календарь: «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» с ноября по декабрь 2019 года.

Сервис Okko Sport, 14 декабря в 17:55 по мск.

Теперь посмотрим на воскресную программу матчей. Самой интересной в этот день будет Английская Премьер-лига, где мы выделили три игры.

В Вулверхэмптоне местная одноименная команда проведет матч с «Тоттенхэмом». Оба коллектива находятся на относительном подъеме. «Волки» после тяжелого периода в сентябре стали напоминать себя образца прошлого сезона. Команда Нуну Эшпиринту Санту не проигрывает в АПЛ с сентября после провального домашнего матча с «Челси», а во всех турнирах проигрышей нет с конца октября, когда второй состав «Вулвз» слил Кубок Лиги.

«Тоттенхэм» же явно ожил после тренерской перестановки. Такое случается почти всегда: смена наставника встряхивает команду и невольно заставляет игроков показывать свой максимум. Получается пока с переменным успехом, но это уже лучше, чем то, что было при Почеттино: при Моуринью команда выиграла четыре матча из шести — довольно неплохо. Причем одно из поражений случилось в ничего не решавшем матче с «Баварией».

Харри Кейн и Деле Алли // Global Look Press

Мы все знаем Моуринью как тренера, не особенно умеющего ставить позиционную атаку. Но португалец обещал, что не повторит старых ошибок: например, он собрал новый тренерский штаб, изрядно ограбив французский «Лилль» (оттуда Жозе выцепил двух португальских ассистентов).

«Вулверхэмптон» очень хорош против команд с хромающей позиционной атакой: защита у «волков» работает в почти элитном уровне. Интересно, какой португальский тренер в ближайшее воскресенье окажется лучше.

Сервис Okko Sport, 15 декабря в 16:55 по мск.

Параллельно в Манчестере «Юнайтед» примет «Эвертон». Обе команды сейчас испытывают значительный эмоциональный подъем, поэтому этот матч очень любопытен. Но не хотим сказать, что он будет стопроцентно веселым и результативным.

Начнем с МЮ. Команда Уле-Гуннара Сульшера одержала две очень важных победы подряд в АПЛ. СМИ предполагали, что игры с «Тоттенхэмом» и «Ман Сити» станут своеобразной эпитафией норвежскому специалисту. Но «дьяволы» одержали две заслуженных победы подряд, что значительно поправило турнирную ситуацию у команды: четвертая строчка — всего в пяти очках.

«Эвертон», к слову, поспособствовал этому. «Ириски» по делу разбили на выходных занимающий эту заветную позицию «Челси» в первом матче Данкана Фергюсона у руля команды.

Футболисты «Эвертона» празднуют гол // Global Look Press

Скромный специалист и легенда «Эвертона» пояснил, что понимает свою роль. Как кажется, такая ситуация должна снять с него давление, что поможет работе. Кто знает, вдруг если и во втором таком большом матче ливерпульцы одержат победу, то боссы клуба прекратят поиск нового наставника?

Сервис Okko Sport, 15 декабря в 16:55 по мск.

Далее состоится главная игра выходных. На «Эмирейтс» пытающийся ожить «Арсенал» примет «Манчестер Сити».

С действующими (пока) чемпионами Англии все понятно. За 16 матчей этого сезона «горожане» не выиграли шесть матчей: две ничьих и четыре поражения. За весь прошлый сезон (38 матчей) подопечные Гвардиолы не выиграли… шесть матчей: те же две ничьих и четыре поражения.

Очевидно, что в этом сезоне случился спад в плане результатов и держать невероятно высокую планку, которую команда держала два сезона подряд, в этот раз не удастся.

Но не стоит считать, что «Сити» стал слабее в плане игры. Ничего подобного: согласно метрике xG и xPTS (ожидаемые голы и ожидаемые очки соответственно) «горожане» все еще с большим отрывом лучшая команда чемпионата. Разумеется, эту информацию нужно воспринимать как информацию, а не универсальное объяснение.

Отставание на 14 очков от первого места после 16 туров не может быть случайным. Да, оно немного больше, чем должно быть, но наличие его справедливо.

Габи Жезус (справа) // Global Look Press

«Арсенал» же справедливо можно назвать главным разочарованием нынешнего сезона в европейском футболе. Коллега Вадим Лукомский, один из самых известных поклонников «канониров» в журналистской среде, подробно говорил о падении «Арсенала»: в последние месяцы команда стала играть как аутсайдер. Даже кризисный «Саутгемптон» создавал больше моментов и бил по воротам чаще, чем лондонцы. Даже в выигранном матче против «Вест Хэма» терпящий бедствие соперник бил по воротам чаще, чем более звездный «Арсенал». Теперь команде Фредрика (уже не Фредди) Юнгберга будет противостоять та команда, которая может наказать «канониров» за такие систематические проблемы.

Сервис Okko Sport, 15 декабря в 19:25 по мск.

Нашей последней рекомендацией станет вечерний матч в испанской Ла Лиге между «Валенсией» и «Реалом».

Мы уже упоминали, что два главных гранда Примеры уверенно лидируют в чемпионате, но, ровно как и «Барселону», «Реал» ждет очень сложный выезд перед класико: матчи на «Месталье» для «Реала» традиционно сложны.

«Валенсия» в последние недели выглядит очень крепко: доминирующая ничья в матче с «Челси», две крутые победы в Ла Лиге подряд (биты «Вильярреал» и «Леванте»), а также выездной успех в Амстердаме.

После тяжелого начала сезона, скандального увольнения тренера «летучие мыши» пришли в себя: показывают неплохую игру, являются фаворитами за место в лигочемпионской четверке и выходят в плей-офф ЛЧ с первого места из группы с «Челси» и «Аяксом».

Хосе Гайя (справа) // Global Look Press

«Реал» же находится в хорошей форме. К игре «сливочных» претензий все еще много, но уже два месяца команда Зидана не знает поражений во всех турнирах: 8 побед в 10 матчах.

Перед перерывом на новогодние праздники «Реал» ждут сложные матчи: после «Валенсии», как мы уже говорили, будет «Барселона», а затем произойдет еще одно класико, но уже с «Атлетиком».

Мы критикуем «королевский» клуб, но в этом сезоне они проиграли лишь дважды. Вот такой парадокс. Но ближайший отрезок покажет на деле, какого прогресса добился Зидан со своей командой.

Т/к «Матч ТВ», 15 декабря 22:55 по мск.