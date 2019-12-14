Николай Пронин: Третьяка выставили на посмешище

Голкипер Максим Третьяк спустя всего ничего после расторжения контракта с рижским «Динамо» переходит, как сообщается, в систему ЦСКА. Магическое слово «система» на самом деле, скорее всего, означает команду ВХЛ «Звезда», потому что представить себе Максима вместо очень крутых, если не сказать безупречных, Ларса Юханссона или Ильи Сорокина, прямо сейчас защищающих честь своих сборных на Кубке Первого канала, никак не получается.

Описанная ситуация вроде ничем не примечательна, если бы не одно «но»: точь-в-точь такой маршрут ныне 23-летний вратарь проделывал ровно год назад и ровно с теми же формулировками.

Провести несколько игр за команду КХЛ и покинуть ее – причин здесь может быть несколько; провести несколько игр в нескольких командах КХЛ и покинуть их все – причина обычно бывает только одна: спортивные результаты. А в нынешней ситуации, когда безработных хоккеистов полно, а менеджмент делает резкие шаги без особого сожаления и, как правило, без особых рисков, отпускать основного или резервного, но потенциально толкового голкипера, согласитесь, дикость; отпускают только тех, в чьей бесполезности не сомневаются. Бывают, конечно, и ошибки, но если речь в дальнейшем идет о действительно крутом игроке, то исключений этих, как правило, немного, и все они более-менее заметны.

Представители этой семьи любят говорить, что никто в ней никому ничем не помогает – разве что советами; на деле же видится иное. Абстрагируясь от фамилий, кажется, что человеку либо впрямую покровительствует влиятельный родственник, либо кто-то выполняет распоряжение этого самого родственника, либо совершенно сторонний человек, однажды увидев ситуацию и рассчитав стратегию личной выгоды, теперь неотступно ей следует. И что из этого хуже для этих таинственных кукловодов и губительнее для самого парня —даже сказать сложно. С другой стороны, секретом Полишинеля является тот факт, что главные клубные команды стран-участниц КХЛ финансово помогала и помогает создать Россия, и вспомнив этот факт, становится нетрудно провести параллели про «должо-о-ок» и однозначно определить схему и ее бенефициаров.

Максим Третьяк точно не самый плохой вратарь уровня ВХЛ, мы видели это лично, и наверняка не последний в КХЛ (тут, правда, увидеть сложнее), но то информационное поле, которое складывается вокруг него, вызывает слишком много нелестных даже не вопросов, а уже тезисов. Перейди он в любой другой клуб пусть даже не КХЛ, а «Вышки», съезди он в Северную Америку или вернись в Азиатскую лигу, где у него точно будет шанс и где можно в отсутствие лимитов, заботливых родственничков и теплых местечек куда более объективно понять свой уровень, – это было бы понятнее, если не сказать честнее; что перед собой, что перед публикой.