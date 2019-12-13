Депутаты хотят поддержать детский спорт, разрешив торговать пивом на стадионах

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России чемпионата мира по футболу», – указывается в пояснительной записке.

Предполагается, что организаторы футбольных матчей будут обязаны направлять доходы от продажи пива на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. Продавать пиво и пивные напитки на стадионах смогут компании и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организаторами мероприятий.

Авторами законопроекта выступили заместитель председателя Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.