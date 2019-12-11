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Дзюба не прав: почему вылет "Зенита" не провал, а закономерность

Общество - Спорт
04:05, 11 декабря 2019

Артем Дзюба // Global Look Press
Артем Дзюба // Global Look Press

«Зенит» претворил в жизнь самый невозможный из всех сценариев: проиграл «Бенфике» с разгромным счетом и остался без евровесны.

Артем Дзюба коротко, но емко прокомментировал поражение питерцев в Лиссабоне: «Есть одно слово: обосрались». Но я позволю себе не согласиться с категоричным заявлением лидера «Зенита» и лучшего игрока чемпионата России. Его высказывание можно списать на эмоции: он только что вместо второго плей-офф ЛЧ в жизни получил выход из каникул в марте.

Что можно сказать по игре? Изначальные расклады для «Зенита» не были очень уж приятными. Не все зависело от питерцев: победа «Лиона» лишала «Зенит» шансов на выход в плей-офф ЛЧ.

Игровой рисунок чемпионов России не отличался от других еврокубковых поединков: ровно как и в остальных пяти матчах ЛЧ, «Зенит» сильно уступил во владении мячом. Но игра от обороны у «Зенита» в этой Лиге Чемпионов была самой разной. В обоих матчах с «Лейпцигом» она была попросту вынужденной: питерцы не настаивали на владении, даже проигрывая в счете. В двух матчах с «Лионом» и домашнем поединке с «Бенфикой» забитые мячи позволили играть по счету и достигать хорошего результата (семь очков в трех матчах).

Но в Лиссабоне мы увидели, насколько этот план хрупкий. «Зенит» трижды в этой ЛЧ уступал в счете по ходу матча. Однажды это случилось даже после того, как питерцы первыми открыли счет. И как вы думаете, сколько раз команда Сергея Семака свела матч хотя бы к ничьей? Правильно, ноль раз. «Зенит», играя в самой легкой группе Лиги Чемпионов (легкой для всего турнира, а не для российской команды), ни разу не смог отыграть отставание в матче. Это о чем-то да говорит.

Но вернемся к лиссабонскому матчу. «Зенит» ожидаемо отказался от владения, играл строго по сопернику и даже контролировал игру первые 15 минут — «Бенфика» не была в состоянии создать достаточно острый момент, а питерцы пытались выбираться в контратаки.

Но минуты с 15-й стало понятно, что выжить «Зениту» будет очень сложно. На 13-й и 15-й минутах хозяева доставили мяч в штрафную площадь гостей, откуда были нанесены удары. Уже нехороший знак.

Один из этих моментов поразил: «Бенфика» атаковала с правого фланга, создав момент, в котором на двоих игроков команды хозяев пришлось четыре игрока «Зенита». Но чем все закончилось? Нападающий хозяев сумел получить мяч в штрафной, избавиться от опеки и пробить, Бранислав Иванович попросту не успел. Ничего хорошего. 

Но этим отрезком и ограничилась активность «Бенфики» в первом тайме: после 20-й минуты и до конца тайма хозяева не били по воротам гостей. Зато неплохой момент, что странно, возник у «Зенита». На 37-й минуте встречи Сердар Азмун получил мяч перед штрафной площадью соперника, откуда он мог угрожать воротам Одиссеаса, но удар у иранца вышел неточным.

Казалось бы, довольно скучные «нули» в Лиссабоне, а «Лион» в параллельном матче уже летит 0:2 от «Лейпцига». Но самое интересное было впереди. На 46-й минуте встречи «Бенфика» открыла счет. Обычный прострел с фланга привел к опасному моменту: Бранислав Иванович совершил неудачную попытку выноса, тем самым выключив себя из эпизода. Этим воспользовался нападающий хозяев Винисиус, сделавший передачу на ворвавшегося с правого края в штрафную «Зенита» Пицци. Далее тому нужно было лишь сделать точную передачу вдоль штрафной, которую с удовольствием замкнул Серви. Параллельно с этим голом один мяч в своем матче отыграл «Лион», и вечер перестал быть томным. 

Возвращаемся к нашему предыдущему рассуждению: нынешний «Зенит» в матчах, где его соперниками являются не «Тамбов» и «Рубин», испытывает колоссальные проблемы с ликвидированием отставания в счете. Питерцы не собрались, не забрали мяч, не создали хоть какой-нибудь момент. Они просто прижались к воротам, за что быстро поплатились. Спустя несколько минут Дуглас Сантос очень неумело сыграл рукой в штрафной, за что получил вторую желтую карточку. Двойное наказание в действии: пенальти и удаление. А Пицци, капитан «Бенфики», с точки не промахнулся. И что мы имеем? Деморализованный «Зенит» в Лиссабоне — и «Лион», пытающийся сотворить чудо у себя дома. 

К счастью для французской публики, питерцы в игру вернуться не смогли. Сергей Семак попытался сделать состав наиболее атакующим в столь сложной ситуации: не стал убирать одного из нападающих, сняв с игры опорника Оздоева. Но «Бенфика» — не «Спартак», у нее проблем с позиционным нападением нет. «Орлы» продолжили сокрушать чемпионов России. На 64-й минуте счет едва не стал разгромным, но Осорио смог вынести мяч из уже пустых ворот.

При счете 2:0 у «Зенита» случился реальный шанс забить гол: Сердар Азмун хорошо сыграл после подачи углового (кто бы сомневался, что шанс питерцев придет после навеса?), нанес сложный для вратаря удар, но Одиссеас был неподражаем.

И почти сразу после этого «Бенфика» закончила игру: подача углового уже на другом конце поля и нелепый автогол все того же Азмуна. 3:0 — счет, делающий «Бенфику» лидером очного противостояния с «Зенитом». А тут еще и «Лион» забил второй. Питерцы бесславно закончили игру, за 45 минут изменив свой статус с «участник плей-офф Лиги Чемпионов» до «участник РПЛ и Кубка России».

Разумеется, стремительность вылета «Зенита» отразилась на СМИ и социальных сетях. И на этом хотелось бы совершить остановку. Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» и несколько довольно авторитетных журналистов с серьезными лицами начали обвинять в неудаче питерцев… систему «осень-весна», которая действует в нашем футболе. 

По логике уважаемых (без доли сарказма) экспертов, уже закончивший сезон «Зенит» смотрелся бы лучше в таком матче. Интересно, почему систему «осень-весна» никто не критиковал, когда питерцы четыре года назад показали лучший результат российских команд на групповом этапе в новейшей истории Лиги Чемпионов — пять побед в шести матчах? 

Или система «осень-весна» виновата в том, что в этой ЛЧ «Зенит» ни разу не смог отыграться, проигрывая по ходу матча? Снова она виновата в том, что питерцы не выиграли ни один из последних 12 гостевых матчей в еврокубках (9 поражений и 3 ничьих)?

А может быть, причина в том, что «Зенит», выходя на международную арену, сталкивается с командами, которые в своем внутреннем чемпионате являются частью полноценного футбольного рынка, где покупка условного кандидата в сборную Португалии за 710 евро невозможна? Ведь это и правда аномальная ситуация: финансовые возможности «Зенита» и правда находятся на одном уровне с серьезными европейскими клубами, но уже пять лет питерцы не идут дальше четвертьфинала Лиги Европы.

Скажете, что питерцам очень сложно расти, когда в чемпионате мало клубов с такими возможностями? Но почему-то французская Лига 1, итальянская Серия А и немецкая Бундеслига имеют по команде-доминанте, которая может позволить себе покупку буквально любого футболиста на внутреннем рынке, но все эти чемпионаты регулярно делегируют свои клубы в высокие стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Друзья, проснитесь. Наши клубы неконкурентоспособны в Европе не из-за системы «осень-весна» или «лето-зима», а потому, что наш футбол не построен на рыночных отношениях. Как могут клубы, которые должны составлять «Зениту» оппозицию, расти, когда их лидеров забирают за крошечные для нормального рынка деньги?

Нужно быть честными: «Зенит», являясь самым влиятельным и могущественным клубом страны, сам построил такую реальность в чемпионате России. Вы слышали, чтобы «Спартак», ЦСКА или «Локомотив» скупали у услового «Ростова» условный костяк «серебряной» команды 2016 года за условные 10 миллионов евро? Или, может, это они покупали кандидата в сборную России за 50 тысяч рублей? Нет, эти клубы, как, например, это делает ЦСКА, устанавливают прочные отношения с условной «Уфой» и берут молодых российских игроков у этого клуба, или же, как «Локомотив», пытаются стать клубом-«реаниматором» карьеры видных европейских футболистов.

Именно поэтому, когда неудачи наших команд в еврокубках будут пытаться объяснять неправильной системой проведения чемпионата, лучше вспомните трансферную сагу Алексей Сутормина, новый лимит на легионеров и прочие факторы, которые двигают наш футбол в светлое будущее (нет).

Поэтому, Артем. Нет, это не «Зенит» «обосрался». Нет ничего стыдного в том, чтобы проиграть уверенному лидеру более сильного чемпионата, чем российский. А слабее наша лига стала явно из-за других «реформ», и нечего пенять на систему «осень-весна».

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