"Уходим, вы чё!" Фаны "Спартака" уговаривают других покинуть трибуны

Не все болельщики "Спартака" решили покинуть фанатскую трибуну на 30-й минуте.

Это привело к конфликтам на трибунах по ходу матча между "Спартаком" и "Ростовом". Тех, кто хотел и дальше смотреть футбол, взялись уговаривать активные фанаты.

Кроме того, покинуть трибуны до перерыва через микрофон просил клубный ведущий.

На первом ярусе трибуны "B" чуть не разгорелась драка, но спорящих болельщиков растащили товарищи.

Напомним, в последнем туре Чемпионата России перед зимним перерывом болельщики почти всех клубов из России покидают трибуны в знак протеста на 30-й минуте матча. Поводом для акции стали массовые задержания фанатов после после скандала с оскорблениями Артёма Дзюбы.