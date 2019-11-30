Первый зимний уикенд и война Дзюбы со "Спартаком": футбольный гид Sobesednik.ru

Возвращение Гризманна на «Ванда Метрополитано», Дзюба против «Спартака»: дайджест главных матчей выходных.
Начнем с субботы. Первой нашей рекомендацией станет матч Английской Премьер-лиги: «Ливерпуль» на своем стадионе примет «Брайтон».
Команда Юргена Клоппа вовсю мчится к первому в истории АПЛ чемпионству. «Красные» идут по графику «Сити» позапрошлого сезона: 13 побед в 14 матчах.
Но есть одно принципиальное отличие. Те «горожане» выносили своих соперников вперед ногами, а «мерсисайдцы» одерживают очень много минимальных побед.
Очень показательной стала игра на прошлых выходных: «Кристал Пэлас» действовал агрессивно, даже перебил «Ливерпуль» и сравнял счет, но Роберто Фирмино почти моментально вновь вывел «красных» вперед.
Шутка ли, одной из крупнейших побед «красных» в этом сезоне стал недавний успех в игре с «Сити» (3:1). В подавляющем большинстве случаев команда Юргена Клоппа выигрывает с минимальным преимуществом.
«Брайтон» же в начале сезона привлек многих своей смелой игрой: даже Пеп Гвардиола отмечал прогресс «чаек». Пожалуй, самым ярким успехом команды Грэма Портера стала разгромная победа над «Тоттенхэмом».
Правда, после этого в пяти матчах были одержаны лишь две победы. Сейчас же «чайки» идут на серии из двух поражений подряд: неудачными стали встречи с «Манчестер Юнайтед» и «Лестером».
И это самое интересное: сейчас «Брайтон» ждет «Ливерпуль», а затем будет выезд на «Эмирейтс» к «Арсеналу». Любопытно посмотреть, как смелая банда Портера преодолеет это испытание.
Сервис Okko Sport, 30 ноября в 17:55 по мск.
Параллельно будет проводиться матч в Лондоне, где «Челси» и «Вест Хэм» разыграют очередное дерби.
«Синие» провели два противоречивых матча. В выходные они поехали на выезд к «Сити». Если прошлый визит на «Этихад» закончился позорными 0:6, то здесь тренер-новичок Лэмпард проделал отличную работу. Да, «Челси» проиграл, но лондонцы превзошли «горожан» во владении (худший показатель в карьере Гвардиолы), отлично играл в стартовом отрезке, но не сумел выдержать темпа, который задали озлобленные голом Канте хозяева.
А на неделе «Челси» провел крайне неубедительный матч с «Валенсией». «Синие» вполне могли выиграть, но испанская команда создала так много шансов, что хватило бы голов на пять. Однако команда Лэмпарда отскочила.
Теперь им будет противостоять «Вест Хэм», который находится на грани тренерского увольнения. За последние пару сезонов «молотобойцы» потратили слишком много, чтобы находиться на 17-м месте АПЛ.
Мануэль Пеллегрини ходит по тонкому льду: после отставок на севере Лондона, пожалуй, именно он главный претендент на скорый отпуск. Ужасные цифры: в этом сезоне «Вест Хэм» выиграл лишь три матча из 13, а последний успех был достигнут 22 сентября.
Неделю назад в игре с «Тоттенхэмом» «айронс» провалили первую половину игры, но проявили характер и чуть не спасли игру. Теперь нужно показать лучшие качества для успеха на «Стэмфорд Бридж».
Сервис Okko Sport, 30 ноября в 17:55 по мск.
Далее нас ждет воскресная программа. В первый день зимы свой последний домашний матч в 2019 году проведет «Локомотив». В рамках столичного дерби «красно-зеленые» примут «Динамо», которое даже не думает начать проигрывать при Кирилле Новикове.
«Бело-голубые» кардинальным образом изменили свое турнирное положение. Вместо борьбы за стыковые матчи они приблизились к зоне еврокубков: от шестого места их отделяет лишь один балл. На выходных «Динамо» принимало «Ростов», где при скандальных обстоятельствах одержало победу. Но три очка не пахнут, когда ты месяц назад рисковал застрять в зоне вылета.
«Локомотив» же провел изматывающую неделю. В прошлую пятницу их изрядно помучил «Тамбов» (приличная для аутсайдера РПЛ интенсивность, прессинг и попытки нагружать штрафную «Локомотива»), а во вторник «красно-зеленые» играли в ЛЧ, что для любой команды нашего чемпионата — испытание.
К счастью для Юрия Семина, вроде бы обошлось без травм. Травмы — это тема для отдельного разговора. Удивительно, как «Локомотив», так зависящий от формы Крыховяка и взаимодействия Миранчуков, умудрился пережить осень, когда первый боролся с болячками, а вторые пропустили почти половину осени из-за серьезных травм. Несмотря на приличные результаты, под конец первой части сезона все объективные факторы дали о себе знать: «железнодорожники» сдали. В матче с «Тамбовом» плохая форма не помешала одержать победу, а с «Динамо», набравшим ход, будет сложнее.
Т/к «Матч! Премьер», 1 декабря в 16:20 по мск.
Далее нас ждет главная игра тура и главная игра зимы в РПЛ. В Питере «Зенит» примет «Спартак». Эту встречу лидер «сине-бело-голубых» Артем Дзюба уже назвал войной.
Эксперты и фанаты делают очевидным фаворитом этого матча «Зенит», но как кажется мне, не все так очевидно.
В этом сезоне Сергей Семак показал, что в решающие моменты не совсем способен выруливать из сложных ситуаций. Показателен матч с «Локомотивом» в чемпионате: Азмун был плох из-за недавней травмы, из-за чего игра в атаке была почти полностью зациклена на Артеме Дзюбе, с которым защитники «Локо». За всю игру питерцы тогда нанесли три удара — объективно худшая игра действующих чемпионов страны в сезоне, даже с «Лейпцигом» так не было.
«Спартак» же, несмотря на потерю нескольких очков, при Тедеско реально преобразился.
Москвичи уже три матча подряд в РПЛ набирают больше двух xG (ожидаемых голов) за матч — это очень хороший показатель для нашего чемпионата. Если при Олеге Кононове зачастую команда не могла даже проникнуть в штрафную соперника, то теперь она создает достаточно моментов для гола.
Отдельного упоминания заслуживает игра в обороне «Спартака». Вдумайтесь: при Тедеско в чемпионате «красно-белые» пропустили лишь один гол, и ни в одном матче xG соперника не превышал единицы (лучший показатель — у «Локомотива», 0,82; «Спартак» выиграл ту игру 0:3).
Но цифры не выигрывают матчи. Единственный смысл этого статистического экскурса заключается в том, что с фаворитом в этом матче не все так однозначно. При Тедеско «Спартак» объективно стал лучше защищаться и атаковать. Посмотрим, как они пройдут испытание лидером чемпионата.
Т/к «Матч! Премьер», 1 декабря в 18:25 по мск.
Далее обратимся к главной игре выходных. В Мадриде на «Ванда Метрополитано» «Атлетико» примет «Барселону».
В чемпионате каталонцы пока не играли с соперниками такого уровня: «класико» перенесли на декабрь, а до этого были оппоненты вроде «Севильи» и «Валенсии».
В Лиге Чемпионов на этой неделе «блауграна» решила все свои задачи благодаря Месси, который решил показать, что 2 декабря он заслуженно получит «Золотой мяч». Когда аргентинец играет так (боже мой, он даже участвовал в прессинге), то у защиты соперника мало шансов.
«Атлетико» же, к слову, переживает крайне непростой этап. Ладно из 14 матчей Ла Лиги мадридцы выиграли лишь шесть — но, на секундочку, в последних шести матчах во всех турнирах «матрасники» выиграли лишь один раз (победа над терпящим бедствие «Эспаньолом»).
Дополнительной интригой будет возвращение Антуана Гризманна на столь знакомый стадион. Летом 2018-го он изрядно разозлил фанатов «Барселоны» своим документальным фильмом, где он, собственно, каталонцам отказал. А год спустя он, будучи одним из капитанов команды, уже разгневал мадридскую публику переходом в «Барсу» и слухами о предварительном соглашении с «блауграной» для снижения собственной трансферной стоимости.
В последние годы, нельзя не заметить, очные игры между этими командами не выходят особо зрелищными. Остается надеяться, что разгоряченная атмосфера передастся на поле.
Т/к «Матч ТВ», 1 декабря 22:55 по мск.
Параллельно во французской Лиге 1 начнется свой центральный матч: в Монако в гости к местной команде приедет ПСЖ.
Парижане находятся в неплохой форме: очень уверенно лидируют в чемпионате, а в Лиге Чемпионов уже давно решили все турнирные задачи.
Правда, на неделе у них случился неоднозначный выезд в Мадрид, где «Реал» задал французам хорошую трепку. На стороне «Парижа» были удача и Рафаэль Варан. Лишь стечение обстоятельств подарило гостям ничью.
В атаке в этом сезоне у парижан блещут Ди Мария, Икарди и Мбаппе. На троих они забили 17 голов в 14 матчах — отличные цифры.
Что можно сказать про их соперников? После кошмарного сезона «Монако» обрело некую стабильность в результатах: теперь поражения сменяются не провальными ничьими, а натужными поражениями. Какова ситуация в команде, такова и стабильность.
Удивительно, но с конца сентября монегаски не играют вничью: с тех пор они выиграли пять матчей и проиграли три. В целом, учитывая кошмар в прошлом сезоне, не самый плохой результат.
Лидерами команды сейчас является пара нападающих Бен-Йеддер — Слимани. У француза 9+2 по системе «гол+пас», а у алжирца невероятные 6+7 в 10 матчах. Александр Головин играет менее результативно, но он является довольно важной частью команды: если он здоров и не получает глупые удаления, то неизменно играет в основе.
Т/к «Матч! Футбол 1», 1 декабря в 22:55 по мск.