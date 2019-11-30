Первый зимний уикенд и война Дзюбы со "Спартаком": футбольный гид Sobesednik.ru

Возвращение Гризманна на «Ванда Метрополитано», Дзюба против «Спартака»: дайджест главных матчей выходных.

Начнем с субботы. Первой нашей рекомендацией станет матч Английской Премьер-лиги: «Ливерпуль» на своем стадионе примет «Брайтон».

Команда Юргена Клоппа вовсю мчится к первому в истории АПЛ чемпионству. «Красные» идут по графику «Сити» позапрошлого сезона: 13 побед в 14 матчах.

Но есть одно принципиальное отличие. Те «горожане» выносили своих соперников вперед ногами, а «мерсисайдцы» одерживают очень много минимальных побед.

Очень показательной стала игра на прошлых выходных: «Кристал Пэлас» действовал агрессивно, даже перебил «Ливерпуль» и сравнял счет, но Роберто Фирмино почти моментально вновь вывел «красных» вперед.

Шутка ли, одной из крупнейших побед «красных» в этом сезоне стал недавний успех в игре с «Сити» (3:1). В подавляющем большинстве случаев команда Юргена Клоппа выигрывает с минимальным преимуществом.

«Брайтон» же в начале сезона привлек многих своей смелой игрой: даже Пеп Гвардиола отмечал прогресс «чаек». Пожалуй, самым ярким успехом команды Грэма Портера стала разгромная победа над «Тоттенхэмом».

Правда, после этого в пяти матчах были одержаны лишь две победы. Сейчас же «чайки» идут на серии из двух поражений подряд: неудачными стали встречи с «Манчестер Юнайтед» и «Лестером».

И это самое интересное: сейчас «Брайтон» ждет «Ливерпуль», а затем будет выезд на «Эмирейтс» к «Арсеналу». Любопытно посмотреть, как смелая банда Портера преодолеет это испытание.

Сервис Okko Sport, 30 ноября в 17:55 по мск.

Параллельно будет проводиться матч в Лондоне, где «Челси» и «Вест Хэм» разыграют очередное дерби.

«Синие» провели два противоречивых матча. В выходные они поехали на выезд к «Сити». Если прошлый визит на «Этихад» закончился позорными 0:6, то здесь тренер-новичок Лэмпард проделал отличную работу. Да, «Челси» проиграл, но лондонцы превзошли «горожан» во владении (худший показатель в карьере Гвардиолы), отлично играл в стартовом отрезке, но не сумел выдержать темпа, который задали озлобленные голом Канте хозяева.

А на неделе «Челси» провел крайне неубедительный матч с «Валенсией». «Синие» вполне могли выиграть, но испанская команда создала так много шансов, что хватило бы голов на пять. Однако команда Лэмпарда отскочила.

Кристиан Пулишич // Global Look Press

Теперь им будет противостоять «Вест Хэм», который находится на грани тренерского увольнения. За последние пару сезонов «молотобойцы» потратили слишком много, чтобы находиться на 17-м месте АПЛ.

Мануэль Пеллегрини ходит по тонкому льду: после отставок на севере Лондона, пожалуй, именно он главный претендент на скорый отпуск. Ужасные цифры: в этом сезоне «Вест Хэм» выиграл лишь три матча из 13, а последний успех был достигнут 22 сентября.

Неделю назад в игре с «Тоттенхэмом» «айронс» провалили первую половину игры, но проявили характер и чуть не спасли игру. Теперь нужно показать лучшие качества для успеха на «Стэмфорд Бридж».

Сервис Okko Sport, 30 ноября в 17:55 по мск.

Далее нас ждет воскресная программа. В первый день зимы свой последний домашний матч в 2019 году проведет «Локомотив». В рамках столичного дерби «красно-зеленые» примут «Динамо», которое даже не думает начать проигрывать при Кирилле Новикове.

«Бело-голубые» кардинальным образом изменили свое турнирное положение. Вместо борьбы за стыковые матчи они приблизились к зоне еврокубков: от шестого места их отделяет лишь один балл. На выходных «Динамо» принимало «Ростов», где при скандальных обстоятельствах одержало победу. Но три очка не пахнут, когда ты месяц назад рисковал застрять в зоне вылета.

«Локомотив» же провел изматывающую неделю. В прошлую пятницу их изрядно помучил «Тамбов» (приличная для аутсайдера РПЛ интенсивность, прессинг и попытки нагружать штрафную «Локомотива»), а во вторник «красно-зеленые» играли в ЛЧ, что для любой команды нашего чемпионата — испытание.

Эдер, Жоау Мариу и Алексей Миранчук // Global Look Press

К счастью для Юрия Семина, вроде бы обошлось без травм. Травмы — это тема для отдельного разговора. Удивительно, как «Локомотив», так зависящий от формы Крыховяка и взаимодействия Миранчуков, умудрился пережить осень, когда первый боролся с болячками, а вторые пропустили почти половину осени из-за серьезных травм. Несмотря на приличные результаты, под конец первой части сезона все объективные факторы дали о себе знать: «железнодорожники» сдали. В матче с «Тамбовом» плохая форма не помешала одержать победу, а с «Динамо», набравшим ход, будет сложнее.

Т/к «Матч! Премьер», 1 декабря в 16:20 по мск.

Далее нас ждет главная игра тура и главная игра зимы в РПЛ. В Питере «Зенит» примет «Спартак». Эту встречу лидер «сине-бело-голубых» Артем Дзюба уже назвал войной.

Эксперты и фанаты делают очевидным фаворитом этого матча «Зенит», но как кажется мне, не все так очевидно.

В этом сезоне Сергей Семак показал, что в решающие моменты не совсем способен выруливать из сложных ситуаций. Показателен матч с «Локомотивом» в чемпионате: Азмун был плох из-за недавней травмы, из-за чего игра в атаке была почти полностью зациклена на Артеме Дзюбе, с которым защитники «Локо». За всю игру питерцы тогда нанесли три удара — объективно худшая игра действующих чемпионов страны в сезоне, даже с «Лейпцигом» так не было.

Артем Дзюба против «Спартака» // Global Look Press

«Спартак» же, несмотря на потерю нескольких очков, при Тедеско реально преобразился.

Москвичи уже три матча подряд в РПЛ набирают больше двух xG (ожидаемых голов) за матч — это очень хороший показатель для нашего чемпионата. Если при Олеге Кононове зачастую команда не могла даже проникнуть в штрафную соперника, то теперь она создает достаточно моментов для гола.

Отдельного упоминания заслуживает игра в обороне «Спартака». Вдумайтесь: при Тедеско в чемпионате «красно-белые» пропустили лишь один гол, и ни в одном матче xG соперника не превышал единицы (лучший показатель — у «Локомотива», 0,82; «Спартак» выиграл ту игру 0:3).

Но цифры не выигрывают матчи. Единственный смысл этого статистического экскурса заключается в том, что с фаворитом в этом матче не все так однозначно. При Тедеско «Спартак» объективно стал лучше защищаться и атаковать. Посмотрим, как они пройдут испытание лидером чемпионата.

Т/к «Матч! Премьер», 1 декабря в 18:25 по мск.

Далее обратимся к главной игре выходных. В Мадриде на «Ванда Метрополитано» «Атлетико» примет «Барселону».

В чемпионате каталонцы пока не играли с соперниками такого уровня: «класико» перенесли на декабрь, а до этого были оппоненты вроде «Севильи» и «Валенсии».

В Лиге Чемпионов на этой неделе «блауграна» решила все свои задачи благодаря Месси, который решил показать, что 2 декабря он заслуженно получит «Золотой мяч». Когда аргентинец играет так (боже мой, он даже участвовал в прессинге), то у защиты соперника мало шансов.

Антуан Гризманн, когда вспомнил, что пришла пора ехать в Мадрид // Global Look Press

«Атлетико» же, к слову, переживает крайне непростой этап. Ладно из 14 матчей Ла Лиги мадридцы выиграли лишь шесть — но, на секундочку, в последних шести матчах во всех турнирах «матрасники» выиграли лишь один раз (победа над терпящим бедствие «Эспаньолом»).

Дополнительной интригой будет возвращение Антуана Гризманна на столь знакомый стадион. Летом 2018-го он изрядно разозлил фанатов «Барселоны» своим документальным фильмом, где он, собственно, каталонцам отказал. А год спустя он, будучи одним из капитанов команды, уже разгневал мадридскую публику переходом в «Барсу» и слухами о предварительном соглашении с «блауграной» для снижения собственной трансферной стоимости.

В последние годы, нельзя не заметить, очные игры между этими командами не выходят особо зрелищными. Остается надеяться, что разгоряченная атмосфера передастся на поле.

Т/к «Матч ТВ», 1 декабря 22:55 по мск.

Параллельно во французской Лиге 1 начнется свой центральный матч: в Монако в гости к местной команде приедет ПСЖ.

Парижане находятся в неплохой форме: очень уверенно лидируют в чемпионате, а в Лиге Чемпионов уже давно решили все турнирные задачи.

Правда, на неделе у них случился неоднозначный выезд в Мадрид, где «Реал» задал французам хорошую трепку. На стороне «Парижа» были удача и Рафаэль Варан. Лишь стечение обстоятельств подарило гостям ничью.

В атаке в этом сезоне у парижан блещут Ди Мария, Икарди и Мбаппе. На троих они забили 17 голов в 14 матчах — отличные цифры.

Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Неймар // Global Look Press

Что можно сказать про их соперников? После кошмарного сезона «Монако» обрело некую стабильность в результатах: теперь поражения сменяются не провальными ничьими, а натужными поражениями. Какова ситуация в команде, такова и стабильность.

Удивительно, но с конца сентября монегаски не играют вничью: с тех пор они выиграли пять матчей и проиграли три. В целом, учитывая кошмар в прошлом сезоне, не самый плохой результат.

Лидерами команды сейчас является пара нападающих Бен-Йеддер — Слимани. У француза 9+2 по системе «гол+пас», а у алжирца невероятные 6+7 в 10 матчах. Александр Головин играет менее результативно, но он является довольно важной частью команды: если он здоров и не получает глупые удаления, то неизменно играет в основе.

Т/к «Матч! Футбол 1», 1 декабря в 22:55 по мск.