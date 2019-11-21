Лучший бомбардир ПФЛ может перейти в топ-клуб ФНЛ

Как стало известно Sobesednik.ru, полузащитник «Зоркого» Никита Кашаев готовится перейти в команду из верхней части таблицы ФНЛ.

По нашей информации, футболист, который с 13 мячами является лучшим бомбардиром в зоне «Центр» ПФЛ и всей лиги в целом, заинтересовал несколько клубов из первой пятерки Футбольной национальной лиги. Причем среди вариантов есть как клубы, которые уже готовы подписать с игроком контракт, так и те, кто зовет Кашаева на просмотровые сборы.

Отметим, что в настоящий момент в ФНЛ после 24 туров лидирует московское «Торпедо» с 51 очком. За ним следуют «Ротор» и «Химки» (по 49 очков), «Чертаново» (45) и «Нефтехимик» (43). При этом «автозаводцы», которые являются бывшим клубом Кашаева и сейчас испытывают кадровые проблемы, по данным Sobesednik.ru, пока не проявляют заинтересованности в игроке.

Также у Никиты есть предложения из Европы и с Ближнего Востока.

Ожидается, что переход состоится в зимнее трансферное окно. Сам 27-летний футболист определится с вариантом продолжения карьеры до конца текущего года.

Добавим, что «Зоркий», за который в настоящее время выступает полузащитник, ушел на зимний перерыв седьмым с отрывом от лидера зоны «Центр» ПФЛ, брянского «Динамо», в 16 очков.