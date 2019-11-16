Новый ЦСКА выстрелит по-новому?

Обозреватель Sobesednik.ru – о рекордах Майка Джеймса и Яниса Стрелниекса в матче Евролиги ЦСКА – «Фенербахче» (88:70).

Главный тренер «Фенера» Желько Обрадович, традиционно энергичный до неуемности, на сей раз превзошел сам себя. Раздав буквально каждому из своих подопечных по «факу», он плюхнулся на скамейку с красным лицом и черным взглядом. Не помогло: прошло всего ничего времени, и обматеренный форвард гостей Деррик Уильямс горестно осушает руки. Его отчаянная попытка кинуться на Майка Джеймса не возымела на армейского американца ни малейшего действия, и тот набирает очередные три очка.

В этот вечер Джеймс, лучший снайпер Евролиги прошлого сезона, настрелял едва ли не из каждого закругления периметра, а однажды вообще махнул почти с центра площадки, да через руки соперника, да ещё, кажется, с толчка одной ногой – словно в ответ на набирающий популярность «one leg challenge». В итоге самое крутое приобретение ЦСКА в это межсезонье заработал невероятное 31 очко. Еще 23 балла на счету другого новичка, Яниса Стрелниекса, у которого в этот вечер тоже залетало почти все – но пространство для которого создавал, отвлекая внимание соперников на себя, все тот же Майк.

Нечасто всего пара игроков делает половину результата всей команды, а уж чтобы больше… Так разве что Нандо Де Коло мог, но он теперь как раз в «Фенербахче», и очень жаль, что здоровье оставило его вне состава – вот бы посмотреть на их дуэль Джеймсом!

Формально москвичи снова, как и в прежние сезоны, не совсем стабильны. Старт по обоим фронтам, Евролиги и Единой лиги ВТБ, оказался ну очень неудачным, даже странным: «красно-синие» умудрялись проигрывать даже тем, с кем вообще не должны были испытывать ни малейших проблем. И если армейские пушки вдруг замолкали, начинались проблемы. И уверенность от нынешней победы над европейским топом – между прочим, первым местом минувшего регулярного чемпионата – для многих все еще смазывается удивительным проигрышем недельной давности скромному «Виллербану».

С другой стороны, прежде проблемы возникали, как правило, по ходу сезона и воспринимались как неизбежный, хотя уж больно затянувшийся спад. Кроме того, обходилось без таких масштабных обновлений состава, чтобы сменились сразу пятеро, важность троих из которых переоценить было невозможно. Да тут еще так некстати травма колена Уилла Клайберна, которая оставила его за бортом до конца сезона, и армейцам даже пришлось лоббировать изменения в регламенте о числе легионеров в заявке...

Пожалуй, сейчас у главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса больше сложностей, чем прежде, но и решает он их пока с большей уверенностью. Наставник сильно скромничает в послематчевых комментариях, но сквозь его слова явно читается, какой еще нераскрытый потенциал «зашит» в его команде. И в самом деле: сейчас даже такой ЦСКА смотрится так органично, что, кажется, в этот раз все пойдет по другому сценарию.