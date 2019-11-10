Просто дайте мяч Бакаеву: "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в Москве

Московский «Спартак» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов», впервые за три месяца выиграв в домашнем матче РПЛ.

Прозвучит банально, но перед перерывом на матчи сборных крайне важно одержать победу. Сегодня «Спартаку» противостояли «Крылья Советов», которые два матча не могли победить. А после международной паузы календарь у «красно-белых» по-настоящему жесткий: выезд в Екатеринбург, где никому не бывает легко, визит в Петербург и домашняя игра с «Ростовом».

На матч с самарцами Доменико Тедеско решил не отходить от понравившейся схемы 5-3-2. Ротация в поединке с «Арсеналом», по словам немецкого тренера, была вынужденной: медицинский штаб составил список из игроков, которые имели шансы получить травму (что и произошло с Кутеповым в понедельник).

Тогда Тедеско понял, что глубина состава недостаточна для масштабной ротации, поэтому на игру с «Крыльями» вышел на данную секунду сильнейший состав.

Матч москвичи начали агрессивно, почти сразу же забив. Неподалеку от штрафной «Крыльев» «красно-белые» решили исполнить нечто, напоминающее контрпрессинг: накрыли соперника при потере мяча, вынудили совершить ошибку, после которой Зелимхан Бакаев сделал прекрасный разрезающий пас в штрафную соперника. Эсекьель Понсе не испортил шедевр в исполнении «десятки». Так счет стал 1:0.

И после этого «Спартак» ожидаемо сбавил в агрессии, ведь у них отлично получается контригра, когда соперник вынужден раскрываться.

В первом тайме была еще одна ситуация, где Бакаев проявил себя прекрасным ассистентом, но Джордан Ларссон сыграл плохо на линии офсайда, забравшись в запретную зону. И поэтому гол был отменен.

До перерыва у «Спартака» был еще один жирный момент для взятия ворот. Бакаев снова пасовал Ларссону, который протащил мяч до штрафной и был свален защитником «Крыльев». По непонятной причине (на матче была система VAR) пенальти не был назначен.

Во втором тайме «Спартак» продолжал, не настаивая на контроле мяча, контролировать игру. Москвичам удавалось использовать пространство для создания моментов, но реализация их была не лучшей. Из 18 ударов «красно-белых» в матче 10 были нанесены из пределов штрафной, что говорит о не самой лучшей игре самарцев в обороне.

На 71-й минуте игрок «Крыльев» Срджан Миялович помог хозяевам в достижении победы. После неудачного подката под Понсе он зачем-то решил пробить по бедру аргентинца, после чего нападающий «Спартака» показал свое мастерство актера. И это не претензия: кто видел матч между «Зенитом» и ЦСКА, поймет, что после таких очевидных нарушений пострадавшему необходимо привлекать к эпизоду внимание, ведь в РПЛ VAR не является гарантом справедливости.

Вернемся к нашему поединку. Удивительно, но большинство хороших моментов в матче самарцы создали в меньшинстве.

К ним можно отнести удар Соболева после фланговой подачи и удар Зиньковского со штрафного. После таких шансов нельзя говорить, что победа «Спартака» была легкой.

Но численное меньшинство и активная игра на половине поля соперника приводит к сложностям при контратаках оппонента. Что и привело ко второму удалению и голу. Роман Зобнин подхватил мяч и пронесся по правому флангу, сделав хороший навес на Зелимхана Бакаева. Сергей Рыжиков зачем-то решил выбежать из ворот, что вынудило защитника команды Максима Карпова исполнить Луиса Суареса. За вратарский сэйв полевой игрок был мгновенно изгнан с поля, а Бакаев забил заслуженный гол.

Командная игра «Спартака» все еще не впечатляет. Им противостояла проблемная команда без главного тренера на скамейке, а «красно-белые» позволяли гостям в меньшинстве создавать остроту у своих ворот.

Да, индивидуальная игра Зелимхана Бакаева во всех смыслах затмила недостатки в выступлении «Спартака». Но здесь на руку был уровень соперника. В двух последних матчах года будет куда сложнее.