Валерий Рейнгольд связал победу "Спартака" с немецким происхождением Тедеско

Эксперты прокомментировали победу «Спартака» в прошедшем дерби против «Локомотива» в 14-м туре Российской Премьер-лиги.

Мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд связывает победу команды на минувшем матче с национальностью нового тренера. «Доменико Тедеско – немец. Значит, приверженец дисциплины и пунктуальности. Он дает точные задания футболистам. Это просматривается. Ошибки всегда есть, и я не хочу бежать впереди паровоза. Но то, как он переживает за команду на кромке поля, – это говорит о многом. Он не безразличен и этим дает фору Олегу Кононову, у которого лица не было во время матча. И команда боялась всего», — заявляет Рейнгольд в интервью «Советскому спорту».

Но обозреватель того же издания Юрий Цыбанев в своей колонке отметил, что в поведении команды нет ничего необычного. «Громкая и удалая с виду победа красно-белых над одним из солидеров чемпионата – на самом деле если и сенсация, то с пометкой "дежавю"», — пишет он.

То же самое с командой повторялось всякий раз, когда в составе появился новый тренер, отмечает обозреватель: он вспоминает кроме Олега Кононовова таких наставников «красно-белых», как Мурат Якин и испанец Унаи Эмери. С ними футболисты тоже на первых порах играли с абсолютным преимуществом.

Цыбанев подчеркивает, что состав команды «Спартака» по меркам РПЛ вполне крепкий, но скептически относится к тому, насколько стабильно игроки будут работать в последующих матчах.