Счет тот же, содержание другое: "Зенит" проиграл "Лейпцигу" в матче ЛЧ

Команда Сергея Семака, ровно как и «Локо» сутками ранее, проиграла со счетом 2:1, но сделала это при принципиально иных обстоятельствах.

Днем ранее мы говорили о том, что команда Юрия Семина сыграла в единственно возможный футбол с «Ювентусом», при котором тебе не забивают около 10 мячей. Даже «Интер» и «Наполи» не могут себе позволить играть с туринцами исключительно в атаку и смело. Но «Локомотиву» удалось забить первым и долго удерживать преимущество, и только во втором тайме «Юве» изменил ситуацию в свою пользу.

Абсолютно аналогичный сценарий случился в матче «Лейпцига» и «Зенита»: питерцы много оборонялись, забили случайный гол и не смогли удержать победу. Только вот игра «Зенита» заслуживает большей критики, нежели страдания «красно-зеленых» на севере Италии.

«Сине-бело-голубые» ожидаемо сыграли вторым номером: в этой Лиге Чемпионов питерцы во всех трех матчах уступили соперникам во владении. В Лейпциге действующие чемпионы России контролировали мяч чуть меньше 35% игрового времени, что является самым низкой цифрой для «Зенита» в этом сезоне.

«Быки» же охотно наступали, прилично нагрузив левый фланг обороны гостей: 44% атак хозяев пришли именно оттуда, также 22 из 31 кросса «Лейпциг» совершил именно с правого фланга.

«Зениту» удавалось поначалу не прижиматься к своим воротам, однако напряжение у ворот Михаила Кержакова возникало. Гости же в атаке уповали на длинные передачи: в этом компоненте питерцы превзошли немцев — 91 на 54.

Удивительно, но первая же более-менее приличная вылазка «Зенита» к воротам РБ закончилась голом: команде Сергея Семака удалось хорошо расположиться на половине поля соперника, что помогло Ярославу Ракицкому подобрать мяч после выноса из штрафной. Украинец обладает прекрасным ударом с левой ноги: пушечный выстрел — и 0:1.

Затем «Зенит» ожидаемо сел в оборону, намереваясь использовать пространство. В первом тайме удалось удержать необходимый результат, но в первые 15 минут второй половины игры «Лейпцигу» удалось перевернуть игру.

Сначала гол забил Конрад Лаймер: в том моменте хозяевам удалось классно проникнуть в штрафную через левый фланг «Зенита», который страдал чаще остальных в этом матче. Неприкрытый в центре Лукман сделал пас в сторону правого фланга, где организованными действиями Забитцер и Лаймер разделались с Дугласом Сантосом, и Конраду оставалось лишь точно пробить по воротам.

Спустя 10 минут случился второй гол: «Зенит» позволил себе расположиться в штрафной слишком кучно, оставив без опеки Марселя Забитцера. В итоге австриец сумел принять мяч в штрафной и сделать невероятный по красоте гол.

Какова была реакция «Зенита» на «двушку» от «Лейпцига»? Вместо атакующего полузащитника Олега Шатова вышел центральный защитник Осорио, а вместо нападающего Сердара Азмуна вышел центральный хавбек Далер Кузяев. Грубо говоря, Семак заменами никак не усилил атакующую игру команды, так как проблемы в обороне беспокоили тренера сильнее. И его можно понять: будь нападающий хозяев Кунья более спокойным, он бы сделал счет и 4:1 после двух выходов один на один. Но бразильца подвела реализация.

На том матч и закончился. «Зенит» имел пару неплохих моментов, но в совокупности голевые возможности «Лейпцига» впечатляли больше.

После матча это открыто признает Сергей Семак. Также тренер чемпионов России скажет, что его команде сложно играть на тех скоростях, которые предложил «Лейпциг». Думаю, после этого требовать от наших успехов в Европе сложно.