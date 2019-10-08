Виктор Тихонов: Не люблю политику, слишком многое там ради себя и денег

Нападающий СКА дал эксклюзивное интервью Sobesednik.ru о важных этапах своей хоккейной карьеры, путешествиях и несовершенстве мира.

Изначально интервью с Виктором Тихоновым планировалось другим — с отдельными блоками хоккейных вопросов и нехоккейных. Однако Виктору, заядлому путешественнику, так понравился начавшийся с вопроса о необитаемом острове блиц, что решено было сделать интервью целиком именно из такой «перестрелки». Впрочем, о хоккее мы, конечно, тоже не забыли.

Мир

— Три вещи, которые бы взяли с собой на необитаемый остров?

— Так. Ну, лодку с огромным запасом бензина...

— А если что-то такое, что бы в рюкзак поместилось?

— Топор. Можно было бы что-то типа ножа, но им дерево, например, не срубишь. Огромную коробку спичек. И большую бутылку, чтобы свежую водичку было куда налить.

— Место на планете, куда больше ни за что не вернетесь?

— Не знаю. Наоборот, хотелось бы побольше мир посмотреть. Надеюсь, что такого места так и не встречу в итоге.

— Три самых экстремальных поступка в вашей жизни?

— Хм... С парашютом не прыгал. На кайте не катался. Горные лыжи — это не экстремально. Ну то есть, будем считать, все еще впереди.

— Санкт-Петербург в трех словах?

— Дом. История. Культура.

— А группа «Ленинград»? Она ведь у вас в раздевалке играет?

— Да, но сейчас уже реже. Ну, во-первых, мне рок больше нравится, а это уже немного больше панк. А во-вторых, «Ленинград» — это не то чтобы символ Петербурга. Ну, для кого-то — да, но точно не для меня.

— Место в Петербурге, где легче всего остаться наедине с собой?

— Туалет! (Смеется.) Ну, или если дальше шутить, то в тренажерном зале в СКА — туда, кроме меня, редко кто ходит. (Смеется.)

— Что точно не изменится в России в ближайшие пять лет?

— Флаг! И гимн.

Дом

— Ваш главный авторитет?

— Мой отец (Василий Тихонов — известный хоккейный тренер, трагически погиб в 2013 году. — Ред.).

— Самая яркая жизненная ситуация, когда его слова вам помогли?

— Мне было лет 16, я играл в ЦСКА-2 и у меня началась какая-то стагнация в хоккее. До этого вроде много забивал, а здесь год-полтора вообще не шло! И отец это сам заметил и посоветовал, чтобы я не волновался. «Я тебе обещаю, тебя выберут в НХЛ в первом раунде драфта», — сказал тогда он. И это, конечно, мне очень помогло, я стал снова находить свою игру. И действительно, так и случилось, что меня выбрали в первом раунде!

— Самый запоминающийся сон?

— Все те сны, где отец появляется. Потому что я все-таки не так уж давно его потерял, и когда вижу его лицо и потом просыпаюсь, мне всегда приятно...

— Самое яркое воспоминание из детства?

— Когда мне было лет девять, я хотел попасть в команду, где парням было по 11–12 лет. А накануне летом отец как раз серьезно за меня взялся, начал меня плотно тренировать, моей физической подготовкой заниматься. В общем, очень много надо мной трудился. И вот то чувство, когда я в итоге попал в ту команду, когда понял, что вся эта работа была не зря, — вот это огромная радость у меня была!

— Событие из прошлого, которое вы бы хотели увидеть своими глазами?

— Когда дед (Виктор Васильевич Тихонов, легендарный наставник ЦСКА и советской сборной — Ред.) тренировал команду СССР. Может даже в тот год, когда я родился, 1988-й, когда сборная выиграла Олимпиаду. Или другие Олимпиады — 1984-го или 1992-го. Вот любое из этих трех событий вживую бы увидеть!

Хоккей

— Я видел на СКА-ТВ влог вашей супруги, где вы делаете целый комплекс упражнений в тренажерном зале. Но какое любимое?

— Рывок штанги на грудь. Это очень полезно для скорости, для взрывного рывка, поэтому я стараюсь делать его почаще.

— Сколько «рвете»?

— Зависит от веса. Если беру максимальный вес, то одно-два повторения. А если ближе к своему весу, 80–90 килограммов, то восемь-десять повторений.

— Самый нелепый стереотип о хоккеистах?

— Что хоккеисты вообще без зубов. Хотя у большинства не хватает всего нескольких. Но зато действительно легко найдешь того, у кого каких-то нет. Вот у меня, например, передние зубы — не свои...

— Ваш главный талант, помимо хоккея?

— Умею быстро засыпать! (Смеется.)

— На что потратили первую зарплату?

— Когда играл за «ХК Дмитров» в Высшей лиге (2005 год — Ред.), после первого месяца меня позвали в офис и отдали какие-то деньги. Я даже не знал, что это такое! (Улыбается.) И наш главный тренер Сергей Борисов тогда посоветовал, чтобы я купил маме цветы. И да — первым делом, как вышел из офиса, заехал, купил, подарил!

— Почему у хоккеистов здоровенные цепочки?

— Может, это как раз и есть самый нелепый стереотип? (Улыбается.) Потому что у меня такого нет. Но, может, те парни считают, что весят мало, и вот так хотят себя пару килограммчиков добавить? (Улыбается.)

— В чем КХЛ точно круче, чем НХЛ?

— Перелеты в большее число стран мира. Можно больше всего увидеть!

Принципы

— На что у вас не хватает времени?

— Стараюсь на все находить. Но во время сезона, может, на гольф. Негде играть. А летом — на хоккей, тоже негде играть.

— Мимо чего не сможете пройти в магазине?

— Мимо кассы, потому что все, что купил, надо оплатить. (Улыбается).

— Говорят, у хорошего меча должно быть имя. А у вас есть вещь, которую вы удостоили именем?

— Я думаю, жена не разрешит ответить на этот вопрос. (Смеется.)

— Если бы вы надели плащ-невидимку, куда бы вы отправились в первую очередь?

— Тоже честно ответить нельзя! (Улыбается.)

— Фильм, который обязан посмотреть каждый?

— Я планирую пойти на «Джокера», и приглашаю всех со мной пойти его посмотреть!

— Что вас сильнее всего раздражает в современном мире?

— Ну, как-то я политику не люблю. Есть вещи, которые по-человечески можно было бы сделать, но слишком многое там творится ради себя и ради денег. А мир мог бы быть намного лучше...

— Самая тяжелая работа на Земле?

— Я думаю, у каждой работы есть своя сложность. Где-то без конца думать надо, где-то физические нагрузки большие, где-то — моральные, стрессы постоянные. Так что любая работа — она тяжелая.

— Что бы вы делали, если бы не существовало ни похвалы, ни критики?

— Мир бы остановился, прогресса не было бы. Потому что и критика, и похвала — они движут и мотивируют. Станет скучно, наверное.

— Каким вопросом отличить хорошего человека от плохого?

— Напрямую спросить «Ты хороший?», и кто ответит «Да» — тот плохой! (Смеется.) Тяжелый вопрос, потому что так сразу не поймешь, хороший человек или плохой. Надежнее всего отличать его по действиям.

— Какой вопрос не даёт вам покоя?

— «Почему люди ненавидят друг друга?»

— Вопрос, который я не задал, но вы бы очень хотели на него ответить?

— Это как раз предыдущий вопрос...