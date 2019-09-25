Виктор Панченко прогнозирует победу "КАМАЗа" в мачте против "Спартака"

Экс-игрок футбольного клуба «КАМАЗ» Виктор Панченко рассказал об ожиданиях от матча его бывшей команды против «Спартака».

По его мнению, матч завершится победой команды из Набережных Челнов, что позволит команде продемонстрировать свою игру всей стране и добавляет игрокам и болельщикам мотивации, сообщает «Советский спорт».

Также причиной такого прогноза он назвал «не лучшую форму» «Спартака». Панченко посчитал важным отметить главного тренера «КАМАЗа» Михаила Белова, который «в короткие сроки сколотил вполне боеспособный коллектив.

Матч пройдет 25 сентября в 18:30 по московскому времени на стадионе «Камаз» в Набережных Челнах в рамках 1/16 Кубка России. В случае победы команда встретится с победителем матча «Мордовия» – «Ростов», который пройдет в то же время.