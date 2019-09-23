14 российских легкоатлетов не допустили до соревнований из-за обвинений WADA

Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о недопуске до соревнований 14 легкоатлетов из-за перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории, передает Daily Storm. Еще четверым спортсменам отказано в предоставлении нейтрального статуса по другим причинам.

10 сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций не допустила 18 спортсменов до участия в чемпионате мира. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что в организации предполагали такое развитие событий.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) с требованием в течение трех недель подготовить объяснение по обвинениям в манипуляциях анализами.

На прошедших выходных появились сообщения о том, что Россия может быть отстранена от соревнований на Олимпийских играх в Токио в 2020 году из-за подделки данных о результатах анализов на допинг.