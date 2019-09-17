Стала известна сумма, собранная для легенды "Торпедо"

Как стало известно Sobesednik.ru, виртуальная касса помощи Виктору Михайловичу Шустикову перевалила за полмиллиона рублей.

Билетная выручка от матча 13-го тура «Олимп-ФНЛ» между московским «Торпедо» и «Краснодаром-2» составила свыше 330 тысяч рублей. На матче, в котором «черно-белые» одержали очередную, восьмую подряд победу в ФНЛ (2:1), присутствовало более 2100 зрителей.

Как и обещал столичный клуб, эти средства пойдут на помощь семье легендарного футболиста торпедовцев, многолетнего капитана команды Виктора Михайловича Шустикова. Минувшим летом в результате короткого замыкания у 80-летнего ветерана столичной команды и его супруги сгорела подмосковная дача. Восстановление строения оценили в один миллион рублей.

В настоящий момент итоговая сумма, собранная неравнодушными, составила уже более полмиллиона. Ранее без малого 200 тысяч собрали подписчики известного блогера и экс-футболиста Евгения «КраСавы» Савина.