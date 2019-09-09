Кокорину могут предложить контракт с "Зенитом" со сниженным окладом

Клуб «Зенит» планирует предложить Александру Кокорину контракт до конца текущего сезона с зарплатой существенно ниже, чем в предыдущем предложении, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированные источники.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывали наказание по уголовным статьям «Хулиганство» и «Побои». 6 сентября суд удовлетворил их просьбу о условно-досрочном освобождении, они выйдут на свободу 17 сентября.

В новом контракте Кокорина будет предусмотрено продление на два года в зависимости от времени, проведенного на поле.

«Я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок — один из лучших в России», — комментировал возможное возвращение в «Зенит» тренер команды Сергей Семак в беседе со Sport24.

Мамаева же не ждут обратно в клуб «Краснодар». Но сообщается, что обоих игроков уже пригласил в команду «Ахмат» Рамзан Кадыров.

Станислав Черчесов не исключает возвращения игроков в национальную команду. «Давайте дождемся, что они придут в нормальном состоянии, начнут играть. Время покажет. На ваших глазах мы ни от кого никогда не отказывались. Другое дело, что надо соответствовать [стандартам сборной] и за полем, и на поле. Но все мы люди, все ошибаемся, поэтому вычеркивать человека из жизни — это самое худшее», — заявил главный тренер российской сборной по футболу.