В Дагестане отметили победу Нурмагомедова танцами на улицах

7 сентября в рамках турнира UFC 242 российский боец Хабиб Нурмагомедов победил в бое с американцем Дастином Порье. В финальной схватке Нурмагомедов применил против соперника удушающий прием «гильотина».

Forbes отмечает, что в этот раз спортсмен побил рекорд Федора Емельяненко, который смог одержать победу на 27 боях подряд. Для Нурмагомедова эта победа стала 28 в беспрерывном списке триумфов.

Отметить победу россиянина вышли болельщики на улицах Махачкалы, Дербента и других городов в родном регионе спортсмена. НТВ сообщает, что некоторые останавливали свои автомобили и выходили из них, чтобы исполнить народный танец. В результате празднования победы образовались пробки.

«Эхо Москвы» отмечает, что к регулированию массовой стихийной акции не были привлечены сотрудники Росгвардии, а также не последовало никаких задержаний в связи с нарушениями общественного порядка.