Вячеслав Малафеев продает квартиру Виктора Ана за 12 миллионов

Шестикратный олимпийский чемпион объявил о возвращении в спорт, но ещё сильнее оторвался от России. После отъезда в Южную Корею Ан начал сдавать свою петербургскую квартиру, а сейчас и вовсе решился на продажу.

3-комнатная квартира Ана в элитном ЖК «Александр Невский» появилась на сайте «Авито» 14 августа и оценивается продавцов в 12 миллионов (меньше средней стоимости по Санкт-Петербургу по данным сайта piter-realtor.ru).

Хотя досталась она спортсмену недешево. Подарок в виде недвижимости группа компаний «Росстройинвест» преподнесла ему после четырех побед на Олимпиаде в Сочи.

«110 квадратных метров. В спальне есть небольшая гардеробная, две видовые лоджии, встроенная кухня с техникой (посудомойка, вытяжка, варочная панель), три санузла. Подземный паркинг. Рядом р[ека] Нева и живописный вид, есть где прогуляться и подышать свежим воздухом. Прямая продажа. Один собственник более пяти лет», — говорится в объявлении.

Судя по фотографиям, спортсмен не делал перестановку и, видимо, вообще не жил в квартире — интерьер остался точно таким же как, и при фотосессии, посвященной вручению ключей в 2014 году:

Год назад, после отъезда конькобежца из России, «Собеседник» писал, что трехкомнатная квартира чемпиона была выставлена на рынок аренды. Агентство недвижимости М16, которое принадлежит экс-голкиперу сборной России по футболу Вячеславу Малафееву, предлагало клиентам поселиться в этих апартаментах за 50 тысяч рублей в месяц.

О том, кому принадлежит квартира, ни тогда, ни сейчас в объявлениях сказано ничего не было. Тем не менее в телефонном разговоре с представителем агентства М16 корреспонденту Sobesednik.ru подтвердили, что собственником является именно конькобежец Виктор Ан.

В сентябре 2018 года спортсмен, ставший гражданином России перед играми в Сочи, объявил о том, ему необходимо вернуться в Южную Корею по семейным обстоятельствам. Спустя еще пять месяцев Ан решил вернуться в спорт. Спортивные чиновники выражают надежду, что он выступит на Открытом кубке Союза конькобежцев России, который пройдет с 12 по 15 сентября в Коломне.