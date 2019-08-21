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Аналитики заявили, что Месси лучше, чем Роналду, в технике ведения игры

Спорт
17:51, 21 августа 2019

Ученые из бельгийского университета KU Leuven совместно с международной компанией спортивной аналитики SciSports констатировали, что футболист Лионель Месси играет в два раза лучше, чем Криштиану Роналду, сообщает портал Sporza.be.

Выводы сделаны на анализе игры двух футболистов с применением формулы VAEP, которая оценивает игру спортсмена не только по количеству забитых голов, но и по качеству атакующих и оборонительных действий, результативности передач.

«Гол — это довольно редкое явление на футбольном поле с тем учетом, что за время матча происходит порядка 1600 действий. Правильнее было бы оценивать ценность футболиста не по голам, а по модели, которая учитывает каждое действие спортсмена: пассы, подводки, подкаты, удары», — говорит член исследовательской группы, профессор Джесси Дэвис.

Отмечается, что до 2016 году Месси и Роналду находились на одинаковых позициях, но со временем нападающий сборной Аргентины начал обгонять в показателях своего популярного коллегу. Сейчас индекс VAEP у Мессии составляет 1,21, а у Роналду — 0,61.

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