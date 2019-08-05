Петр Авен заявил, что у бывшего наставника "Спартака" не было "тренерской мысли"

Бизнесмен и болельщик «Спартака» Петр Авен заявил об отсутствии «тренерской мысли» у бывшего тренера команды Массимо Карреры. Мнение прозвучало в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Не поклонник Карреры как тренера. Никакой тренерской мысли я не видел, поэтому вот это давление, что уволили Карреру, мне непонятно», – поделился Авен в общении со спортивным журналистом Нобелем Арустамяном.

При этом банкир отметил, что в чемпионстве команды есть и заслуга итальянского тренера.

Напомним, Массимо Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016 года. Вместе с ним «Спартак» выиграл золото в сезоне-2016/17 и Суперкубок России в 2017 году. Осенью 2018 года совет директоров команды освободил итальянского тренера от занимаемой должности, а на его место пришел нынешний главный тренер Олег Кононов.