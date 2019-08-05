Петерс Покровскис: Обман "старших тренеров"?

Обозреватель Sobesednik.ru — о странной ширме, не дающей тренировать футбольные команды тем, кто этого вполне достоин.

После матча 6-го тура Первенства Олимп-ФНЛ «Торпедо» — «Армавир» в пресс-центре столичного стадиона привычную табличку «Старший тренер Сергей Игнашевич» на столике для пресс-конференций впервые сменила табличка «Главный тренер Николай Савичев». Я сначала подумал, это очередная дань формальности: ну запретили Игнашевичу «вести себя как главный тренер», пока Савичев как бы на больничном (блестящий, на самом деле, ход менеджмента «черно-белых») — ну, добавим дополнительную прослойку, делающую его «неглавным». Но вдруг в зал зашел сам Николай Николаевич... После вступительного слова специалиста по минувшей игре, я первым делом спросил, как его здоровье. Зал дружно засмеялся. Улыбался даже сам Савичев. Все понимают ситуацию, никто даже не строит масок. Но закон есть закон, как молвил тренер, и «Торпедо» не будет его злонамеренно нарушать.

Кажется, в том матче Савичев действительно — впервые за сезон — присутствовал на торпедовской скамейке, и это именно с ним пару раз советовался Игнашевич. Я понял это постфактум. Однако за пропущенный гол (торпедовцы одержали крепкую трудовую победу 2:1) футболистов отчитывал с бровки именно последний. У кромки весь матч простоял именно он. Руку ушедший с поля бомбардир Иван Сергеев жал первым ему. Да и в перестановках — смене «наевшегося» бровочника Руслана Магаля, сдвиге в нападение латераля Ильи Самошникова, появлении в стартовом составе молодого вратаря Алексея Кеняйкина — угадывался именно почерк Сергея Николаевича, а не Николая Николаевича.

Спрашивать в этой ситуации Савичева о том, получилось ли у команды «подержать мяч» (именно этого, по словам старшего тренера Игнашевича, не хватило команде в недавней ничейной игре с «Мордовией»), какой-то смысл еще был; я и спросил. Задавать вопрос, при каких условиях появится на поле «лимитчик» Артем Селюков — никакого; я и не стал.

Перед стартом сезона, когда в «Торпедо» только-только объявили о назначении Сергея Игнашевича, молва судачила об отсутствии у того опыта как о главном недостатке. Сейчас команда показывает на удивление достойный и зрелый для «новичка» и для обновившейся наполовину команды футбол, совершенно не подходящий для использования в каких-либо кривотолках и обвинениях. Да, моментов в пересчете на игры в ПФЛ у торпедовцев не так много; да, реализация хуже — так и соперники другого уровня. Но тогда тем более ценно, что хоть и прошло лишь шесть туров из 38, а команда идет не просто в первой половине таблицы, а в лидирующей группе.

И в этом ключе все эти комментарии, воззвания, выступления и нападки разных профильных комитетов смотрятся как не более чем формальности, отдельные придирки — как, например, к недостаточно натянутому спонсорскому баннеру или несогласованной иностранной надписи (названию фирмы-производителя на электронном табло). Так может, напротив, исходя из «общественного блага», которым, как правило, любят прикрываться иные фарисеи, следовало бы поощрять работу таких — если они, конечно, успешны — самобытных, но пока нелегитимных самородков типа Игнашевича, Мурада Мусаева, Романа Шаронова, а не чинить им препятствия?..