Петерс Покровскис: Игнашевич проигрывает и лукавит

Обозреватель Sobesednik.ru — о первом поражении московского «Торпедо» в «Олимп-ФНЛ» (1:2 от «Нижнего Новгорода»).

Центральный защитник «Торпедо» Сергей Божин долго бежал за нападающим «Нижнего Новгорода» Игорем Портнягиным. Затем, наконец, отчаянно расстелился в подкате. Но поддел ногой лишь воздух. А также своего товарища по обороне Максима Шоркина, въехав в того по инерции и опрокинув на газон. Через миг к ним в кучку прикатился и Александр Рязанцев, который тоже бежал за оппонентом и тоже опоздал: только что Портнягин нанес точный и невероятный по красоте удар в дальнюю девятку чужих ворот и сравнял счет — 1:1…

И все бы ничего — все когда-то и пропускают, и проигрывают. Но, во-первых, это уже второй похожий гол за два матча — ранее торпедовцы сыграли дома 2:2 с «Мордовией» и тоже зевнули проход от центра поля, стоивший им двух очков. Сначала не верили, что Владислав Адаев пойдет на ворота. Затем — что пройдет. Что дойдет. Что обманет на финте. Наконец, что ударит. И что попадет.

Во-вторых, после этого нечаянного дежавю в Нижнем «черно-белые» словно впали в ступор и потерялись, кто где. Прессинг у чужих ворот исчез, комбинационная игра в середине расстроилась, да и а у своих ворот грехов оказалось не в пример. Тот же Божин сперва упустил гол Максим Палиенко — нижегородец стартовал позже соперника, но резво ушел от него на скорости забивать победный мяч. А под конец чуть не привез третий, не подстраховав Михаила Багаева, которого финтом в штрафной обокрал Александр Ставпец.

Артем Самсонов, вышедший левым «бровочником» и отправивший тем самым вперед Илью Самошникова, почти не оживил зону. Если в первом тайме на фланге просто никого не было заметно, то теперь там конкретно выпадали оба футболиста, причем выглядели что тот, что другой, даже хуже ушедшего Лебеденко — последний создавал хоть какую-то остроту.

Ну а Александр Елисеев, ради выхода которого затеяли аж две замены, в том числе вратаря Цыгана (на поле по регламенту должен был остаться один молодой игрок, и тому на замену вышел 20-летний голкипер Кеняйкин), вообще запомнился лишь одним жестким фолом.

Интересно, что в этой ситуации своих шансов не получил ни один из полевых лимитчиков. Арендованный у «Урала» форвард Евгений Татаринов, каждый раз выходивший на поле прежде, так ничем и не впечатлил — вот, видимо, и остался на лавке. А Артема Селюкова, который был одним из основных центральных полузащитников «Торпедо» при Колыванове, пока видно только на скамейке запасных, но даже не в разминочной зоне посреди игры.

Но еще интереснее взгляд на это рулевого «Торпедо» Сергея Игнашевича. После ничьи с «Мордовией» он сетовал, что его подопечные в нужный момент не смогли переключиться в эконом-режим и подержать мяч. Сейчас же специалист утверждает, что команда выполнила план на игру.

Когда я месяц назад впрямую спрашивал Игнашевича, будет ли команда играть в три защитника, тот с улыбкой парировал «не скажу». Нет сомнений, что и сейчас Сергей Николаевич лукавит, пряча свои истинные суждения и намерения. И тем интереснее будет посмотреть на его выводы в грядущем домашнем матче с «Армавиром», тем более что часть лидеров таблицы в пятом туре тоже оступилась.