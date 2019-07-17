РПЛ пообещала убрать поздние матчи из календаря чемпионата

Руководство РПЛ столкнулось с жесткой критикой по поводу позднего начала футбольных матчей.

Как пишет «Советский спорт», в календаре восьми стартовых туров чемпионата-2019/2020 начало восьми матчей запланировано на 21:30. Между тем, отмечает издание, любителям футбола бывает крайне сложно добраться до мест проведения матчей в определенных городах. Озабоченность проблемой выразили болельщики «Ростова», которые обратились в открытом письме к РПЛ.

Чтобы решить этот вопрос, по мнению издания, в первую очередь следует избегать назначения на позднее время не самых важных матчей в отдаленных регионах, поскольку от их посещения болельщики с высокой вероятностью откажутся, испугавшись позднего возвращения домой. В южных городах имеет смысл назначать на вечернее время матчи топового уровня. Исключением является Грозный, откуда действительно сложно улететь.

Очевидно также, что для проведения поздних матчей больше подходят Москва и Петербург, где нет проблем ни с инфраструктурой, ни с дополнительным культурным досугом. «Впрочем, с девятого тура, который пройдет в первых числах сентября, проблема отпадет сама собой. РПЛ уже официально пообещала, что таких поздних матчей в календаре чемпионата не будет. По крайней мере до жарких майских разборок на финише сезона», – сообщает «Советский спорт».