"Барселона" объявила о заключении контракта с Гризманном до 2024 года

Каталонская «Барселона» купила у мадридского «Атлетико» чемпиона мира в составе сборной Франции Антуана Гризманна.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 12 июля, футбольный клуб «Барселона» объявил о покупке форврада Антуана Гризманна.

Отмечается, что контракт с новым нападающим заключен до 2024 года.

Напомним, 28-летний игрок перешел в «Барселону» из мадридского «Атлетико», за который он выступал с 2014 года. При этом слухи о покупке Гризманна каталонцами ходили еще летом 2018 года, когда француз стал чемпионом мира по футболу на мундиале в России. Однако тогда футболист заявил, что намерен остаться в «Атлетико».