CAS аннулировал решение МОК о пожизненном отстранении Мутко от Олимпиады

В Лозанне рассмотрели апелляцию Виталия Мутко на решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение об отстранении команды России от участия в Олимпийских играх 2018 года, а также о пожизненном запрете для Виталия Мутко и Юрия Нагорных на занятие любой деятельностью, связанной с Олимпиадой.

Однако 11 июля 2019 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ.

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года аннулируется», — цитирует решение CAS агентство «Интерфакс».