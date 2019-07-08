Заявку Красильникова и Стояновского на медали Олимпиады-2020 назвали громогласной

Россия впервые в истории завоевала золото ЧМ по пляжному волейболу.

В финале чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали блестящую победу над хозяевами площадки Клеменсом Виклером и Юлиусом Толе (19:21, 21:17, 15:11). Таким образом, дуэт, выступающий всего несколько месяцев, сделал громогласную заявку на медали Токио-2020, отмечает «Советский спорт».

«До полуфинала этого ЧМ ветеран Красильников и молодой гигант Стояновский вообще сметали с пути всех подряд со счетом 2-0. И пусть на финише им пришлось поковыряться побольше, даже немцы, при поддержке 12 тысяч болельщиков, в финале ничего поделать с нашими не смогли. Это было по-настоящему мощно и классно. Браво!» – пишет издание.

Омечается, что российские спортсмены завоевали олимпийскую путевку «не лично для себя, а для страны», так как в списке видов спорта, где предусмотрены персональные лицензии, пляжный волейбол на данный момент не значится.