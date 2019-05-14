Россия может все? Важная победа сборной на ЧМ-2019 по хоккею над Чехией

Обозреватель Sobesednik.ru — о победе сборной России по хоккею над чехами в матче группового этапа ЧМ-2019 (3:0).

«Теперь ты точно видел все» — эта давно ставшая мемом фраза употребляется, когда локально происходит что-то такое, что снимает всякие сомнения в отношении глобального. Если транспонировать данный сленг на нынешнюю игру российских хоккеистов, то можно сказать, что теперь сборная России способна на все. Будет ли получаться это «все» каждый раз — вопрос другой; но в отличие от многих и многих предыдущих турниров, теперь мы довольно адекватно представляем себе потенциал нашей команды.

Россияне победили соперника совершенно не устаревающим и не теряющим эффективности оружием: прессинг в исполнении подопечных Ильи Воробьева был таким, что им очень и очень часто удавалось вынудить соперника ошибиться, где не с первого раза в одной атаке — так со второго, с третьего, в том числе и в меньшинстве. Да и возвращались в чужую зону россияне, что важно, в основном через пас — верный признак мастерства и уверенности. Причем делали это даже игроки звена Ильи Ковальчука, четвертой пятерки, к которой в начале турнира было больше всего вопросов. Да, высокий процент брака в передачах пока не изжит; но и офсайдов почти не стало — уже важный признак тотального прогресса.

Наши смогли не поддаваться на знаменитые провокации чехов и держать голову холодной. И хотя толчок Ивана Телегина под занавес матча, после чего соперник рухнул, и был формально как раз по этой части, но здесь сперва стоило бы спросить с судьей, которые в этот раз отметились несколькими довольно странными решениями, за одно и то же удаляя одних и оставляя на льду других... (Тоже, кстати, плюс в нашу копилку — пока даже спорное судейство нам не помеха.) Возможно, правда, будь счет менее приятным, кастрюлька закипела бы побыстрее и посильнее; с другой стороны, еще при 0:0 Евгения Малкина довольно жестко лягнули клюшкой после свистка, и тот только и обратился что к арбитрам, а не полез с кулаками напоминать сопернику правила игры.

Пожалуй, сейчас главным проблемным компонентом остается пока игра в неравных составах — достаточно сравнить, что творили в свои две минуты численного преимущества наши, в целом безуспешно пытаясь выманить и оттащить четверых чехов от их ворот; и как провели свои четыре большинства соперники, шустро раскатывая чужую оборону и бросая из каждой возможной позиции. Впрочем, главный тренер сборной России Илья Воробьев, все еще перекладывающий пасьянс со звеньями и имеющий одно свободное место в заявке, вряд ли сильно расстроился: и на результате это не сказалось, да и знаменитый Томас Эдисон призывал трактовать пять тысяч неудач как то, что теперь он «на пять тысяч способов ближе к тому способу, который сработает». Благо и вратарь Андрей Василевский пока более чем надежен, так что даже штанги — на его стороне...

Следующий матч на Чемпионате мира по хоккею-2019 сборная России проведет 15 мая против сборной Италии.