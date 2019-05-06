Находящийся в суде нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин поблагодарил журналистов за поздравления с чемпионством.

Напомним, ранее петербургский футбольный клуб досрочно выиграл чемпионат России сезона 2018/19 благодаря поражению «Локомотива» в Туле.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в понедельник, 6 мая, находясь в зале заседания Пресненского районного суда, футболист Александр Кокорин, который до сих пор остается нападающим «Зенита», поблагодарил журналистов за поздравления с чемпионством.

Спортсмен добавил также, что дело даже не в медали, которую клуб обещал ему передать.

«Не в медали же дело. Главное, что выиграли, это долгожданная победа», — рассказал обвиняемый по делу о двух драках в центре столицы футболист.