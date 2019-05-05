Петербургский клуб досрочно выиграл чемпионат России сезона 2018/19 благодаря поражению «Локомотива» в Туле.

Таким образом, за три тура до финиша РПЛ «Зенит» превосходит команду Юрия Семина на 9 очков: москвичи уже не смогут опередить «сине-бело-голубых».

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории: до этого питерцы становились лучшими в стране в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Наставник команды Сергей Семак стал автором уникального достижения: он первым в истории чемпионатов России стал победителем чемпионата в качестве игрока и тренера.