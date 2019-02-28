Дерби между "Динамо" и "Спартаком" могут провести в "Лужниках"

Представители главного стадиона России заявили, что готовы принять столичное дерби 10 марта.

Об этом «Чемпионату» рассказали в пресс-службе стадиона «Лужники». Представитель арены заявила, что специалисты на протяжении всего года ведут работу по поддержанию хорошего состояния газона

«Работы по подготовке поля ведутся в соответствии с техническими требованиями к поддержанию газона в течение всего сезона, в том числе», — рассказала Юлия Журкина. Также представитель стадиона добавила, что «Лужники» готовы принять любой матч в настоящий момент.

Ранее Sobesednik.ru писал о проблемах футбольного клуба «Динамо»: РПЛ запретила проводить матч со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке, а на знакомом «динамовцам» стадионе в Химках в день дерби состоится встреча чемпионата ФНЛ.