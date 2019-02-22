"Челси" запретили регистрацию игроков из-за нарушений при переходе 29 футболистов

Международная федерация футбола (FIFA) запретила лондонскому футбольному клубу «Челси» регистрировать новых игроков.

Как сообщается на сайте FIFA, из-за нарушений при переходе 29 несовершеннолетних игроков и нарушений, связанных с регистрацией футболистов, «Челси» запретили регистрировать новых игроков в ближайшие два трансферных окна.

Кроме того, «Челси» оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков.

FIFA также признала виновной в нарушениях правил при трансфере несовершеннолетних Футбольную ассоциацию Англии и оштрафовала ее на 510 тысяч франков.