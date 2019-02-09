Нереальная драма: как ЦСКА побил "Реал" в Евролиге

Обозреватель Sobesednik.ru — о невероятной победе ЦСКА над «Реалом» (82:78) в матче баскетбольной Евролиги сезона 2018/19.

«Арена Мегаспорт», пожалуй, давно не видела такого людского наплыва. Зрители стояли во все кассы, в проходах красного и синего пандуса столпились огромные очереди, и болельщики брали буквально штурмом металлические турникеты-вертушки на входе на стадион. В результате трибуны были почти битком; не под плотную завязку остались только лицевые сектора верхнего яруса (это две-три сотни свободных мест) да в общей сложности пара-тройка десятков кресел прямо у паркета, куда билеты стоили ломовейших, как им и положено, денег.

А гранды, как, в свою очередь, положено им, всю игру шли ноздря в ноздрю. Даже отрывались синхронно, качелями, то в одну, то в другую сторону. Сперва успешно постреляли из-за дуги и из-под кольца армейцы, затем никто как будто не заметил, что уже испанцы оторвались на шесть очков. Потом был период обмена «трехами», в результате которого москвичи, потихоньку вернув инициативу, догнали мадридцев и даже впервые за долгое время вырвались вперед. И затем соперники долго балансировали на минимальной разнице — то забивает одна команда, то тут же отвечает результативной атакой другая, превращая «-1» в «+1».

В этой поистине «безумной любви», как пела группа «Моральный кодекс», соперники доползли до финала третьей четверти, где важнейшую ошибку на штрафных совершил Густаво Айон. Мексиканец под адский гул трибун забил один из двух, а вот Серхио Родригез в ответной атаке попал «трешку», и едва сделав свой фирменный победный жест, потрясывая у груди руками, вдобавок тут же совершил перехват и передачей помог Кори Хиггинсу заработать на себе фол и два очка со штрафных.

Ну и конечно — как и положено уже ему — финал встречи не обошелся без драматизма. ЦСКА хоть и чуть упустил «Реал», но снова не отпустил: в одной из атак армейцы даже совершили три подряд подбора. Испанцы бросили на паркет все главные силы — и знаменитого Энтони Рэндольфа, который к тому моменту настрелял уже двадцатку, и здоровенного Уолтера Тавареса с его 2.20 роста; но ни первый, ни второй не помогли, а последний, может быть, даже помешал. Кто-то из игроков «Реала» классно кладет трехочковый, но оказалось, что в тот же миг Таварес сносит Алека Питерса. Судьи смотрят повтор и выносят решение: мяч не засчитывать, а фиксировать фол, который стал пятым персональным для самого гиганта и пятым командным — для испанцев. Следом Уилл Клайберн делает разницу уже «+3», а Дэниэл Хэкетт в такой нервной концовке почти безгрешен на штрафных. Победа!

ЦСКА не только демонстрирует переполненному «Мегаспорту» и сотням тысяч телезрителей то, почему баскетбол зовется многими лучшей игрой с мячом на планете Земля, но и догоняет тот же «Реал»: теперь команды делят второе место.