Александр Легков: Губерниеву и Вяльбе надо найти компромисс

Золотой медалист Олимпиады-2014 в Сочи Алексндр Легков прокомментировал спор Дмитрия Губерниева и Елены Вяльбе.

Напомним, ранее глава федерации лыжных гонок России, мягко говоря, без энтузиазма восприняла тот факт, что именно Губерниев будет работать на Чемпионате мира: «Постараемся оградить его от бесконечных интервью наших лыжников. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно, — написала трехкратная олимпийская чемпионка».

— Им надо найти некую золотую середину, — рассказал Александр Легков, — по возможности давать интервью, пусть и общими тезисами. После гонки обязательно нужно находить время на корреспондентов, радоваться вместе с ними, рассказывать, как нелегко было готовиться, или объяснять что не получилось, как я пытался на той же Олимпиаде в Сочи. Но надо понимать, что лыжи — это такой вид спорта, где ты никогда до конца не понимаешь, как ты выступишь и как сложится гонка. Не все зависит от твоей подготовки. Ты можешь говорить только общими фразами и того, что хотелось бы Губерниеву или любому другому журналисту, ты все равно сказать не сможешь.

Напомним, Александр Легков выиграл в Сочи-2014 две медали и дал множество интервью, журналисты называли его одним из самых открытых чемпионов Игр.

— Если не хотят общаться во время выступлений, пусть найдут время после него, соберуться в одном месте и расскажут сразу про весь сезон, — заключил Легков.