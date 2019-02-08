Владислав Третьяк отметил роль "батяни" в сборной России по хоккею

Глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что тренерскому штабу сборной России не следует отказываться от опытных игроков.

В беседе с Sovsport.ru бывший вратарь сказал, что опытные хоккеисты из НХЛ усилят состав сборной России, если тренеры их вызовут на Чемпионат мира.

«Сергей Федоров в 38 приехал в Квебек на чемпионат мира. Все на него равнялись, смотрели, как он готовится к матчам, в шапочке. И на Дацюка так же смотрят. Молодым важно, когда Паша им даже одно слово скажет. И на Ковальчука в сборной будут всегда смотреть. Это очень важно. В команде должен быть батяня», — сказал Третьяк.

Также функционер поделился мнением об Александре Овечкине, который недавно стал самым результативным россиянином в истории НХЛ: «Саша болеет за команду, он душа раздевалки. Замечательно, что он покорил эту вершину. Знаю, что перед матчами против "Вашингтона" все настраиваются на Овечкина, думают, как его нейтрализовать. Хорошо известно, откуда он забивает большинство голов, где его точка. Но вратари все равно не справляются».