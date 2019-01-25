"Кто круче – Овечкин или Федоров?" Вы серьезно?

Обозреватель Sobesednik.ru — о соперничестве рекордов результативности Александра Овечкина и Сергея Федорова в НХЛ.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс» 24 января 2019 года забил гол и набрал таким образом 1179-е очко за результативность (644 гола и 535 передач). Столько же — у легендарного Сергея Федорова (483 гола + 696 передач). Теперь вдвоем они делят первое место по количеству очков среди российских легионеров в НХЛ. Но уже 2 февраля в игре с «Калгари» Овечкин, скорее всего, перепишет историю.

Интересны здесь, впрочем, не сами цифры — кто бы спорил, что российские хоккеисты в числе лучших в мире; поражает, что публика на полном серьезе бросилась обсуждать и сравнивать достижения Федорова и Овечкина. Причем, судя по всему, занимались этим те, кто даже не следил за данной статистикой, пока «Ови» не подобрался к «Федсу» вплотную и о грядущей смене рекордсменов из разных поколений не стали писать все подряд.

Одни — что называется, догадайтесь, кто — сетовали, как восхитительна была «Русская пятерка» с их идеальной геометрией передач и розыгрышем «до верного». Другие отвечали, что тяжело быть современным бомбардиром, когда обмундирование голкиперов закрывает значительную часть ворот, а защитники, обладающие ныне более мощным, чем прежде, обмундированием, не боятся и не стесняются ложиться под шайбу. А в комментариях на одном из интернет-ресурсов к такой дискуссии всерьез подключились — со своими, соответственно, кандидатами — еще и те, кто помнит и пять голов Павла Буре в Нагано, и поистине невероятные 76 шайб Александра Могильного за регулярный сезон. Группа «Элизиум» как-то пела «Давай замесим еще больший фарш» — так вот, для полного то ли фарша, то ли фарса там не хватило только спорящих, кто же из россиян был первым в НХЛ — Пряхин или Нечаев.

Меж тем, как справедливо заметил мне в недавнем интервью тренер молодежной сборной России Владимир Куликов, хоккей и нынче-то меняется каждый день, а уж за те десять лет, что прошли с момента окончания им карьеры, в игре изменилось вообще всё. Что уж тогда говорить о тех 15–20 годах, которые отделяют пики карьер двух лучших российских бомбардиров в истории НХЛ? И неспроста, кроме комментариев самих Овечкина и Федорова, высказываний других игроков экспертов на эту тему даже не встретилось. Да и сами герои разве что похвалили друг друга и умалили себя перед величием соотечественника и партнера — в конце 2000-х им довелось провести один полный сезон в «Вашингтоне» вместе и поиграть в сборной, и гол, который они сотворили на ЧМ-2008, конечно, можно и нужно смаковать и смаковать.

В каком-то из давнишних футбольных киберсимуляторов FIFA — точно не помню, в каком именно, но подозреваю, что 2000-го года, просто это было бы максимально логично с точки зрения креатива, — у играющего была возможность не только сразится с любой из «архивных» команд ушедшего столетия, но и приобрести себе в «ростер» игрока того времени. От Пеле с Яшиным (а может, и еще дальше, точно уже не помню) до только-только закончивших карьеру Ван Бастена или Клинсманна. Причем любого из них — во вполне себе расцвете сил, а не с поправкой на возраст. Однако при всем моем тогдашнем увлечении «игрушками» интереса к подобной затее хватило на пару раз. Дальше даже мне с моим подростковым интеллектом стало понятно, что такое микширование есть по сути полная бессмыслица, а уж сейчас, конечно, и подавно ясно, что никакой реальной сравнительной картины та селективная геронтократия не предоставляла.

Так, пожалуй, и в случае с Федоровым и Овечкиным: сравнивать их достижения можно разве что в шутку, как в том анекдоте: «Вы высыпаетесь? — Куда?» А уж всерьез спорить, кто круче, можно только от нечего делать; и, наконец, точь-в-точь как завещало армянское радио, нужно просто запомнить: «от вас» пишется отдельно, а «квас» — вместе.