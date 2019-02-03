"Монако" всему Головин: россиянина ругают, он забивает

Обозреватель Sobesednik.ru — о прорыве нашей главной футбольной надежды в Европе Александра Головина.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин снова, уже во втором матче подряд, забил — после кубкового матча с «Генгамом» 2 февраля гол получила «Тулуза». И теперь Головину должно стать легче и проще, причем сразу по нескольким причинам.

Криштиану Роналду, которого «Яндекс» внезапно выделяет как любимого игрока Головина (в том смысле, что первой во всплывающей подсказке выдается «головин роналду лучший игрок в мире», хотя самой фразы что-то нигде не находится), однажды подметил: «Голы — как кетчуп: давишь-давишь, и вдруг все сразу на тарелке». Конечно, забитый мяч всегда приободряет, а уж когда речь о том, что ты долго пробыл вне игры, сперва из-за травмы, потом — дисквалификации, да и твоя команда борется за выживание, хотя вроде как не должна, да и тренер прежде предпочитал другого футболиста, — что может быть важнее!

Тем более что и на все 100%, то есть 90 минут, Головина пока не хватает. В концовке той же встречи с «Генгамом» у россиянина пошли судороги, и доиграть ее он не смог — что, конечно, в первую очередь начинается именно от диспропорции кондиций и нагрузок. Впрочем, почти с самого начала встречи монегаски оказались в меньшинстве; но все равно тревожно — не случилось бы чего подобного, как в свое время с Динияром Билялетдиновым в «Эвертоне»: начал тот за здравие, а закончил... Кто знает, где сейчас играет бронзовый призер Евро-2008?

Однако скорее видится, что важно — а, может, даже важнее всего — сейчас было и ответить на моральное давление. Не думаю, что Головин глубоко и вдумчиво читает прессу, но если как раз вдуматься и почитать, та по большей части с чего-то требует от него именно голов. То ли фамилия вводит в заблуждение; то ли случившийся на ЧМ-2018 чумовой удар со штрафного (ставший притом его единственным голом на турнире) так до сих пор кого-то не отпустил; то ли просто, как это нередко бывает, одна национальность европейцам милее другой — вот и возводят наветы.

Только вот у Головина-то совершенно другая компетенция: ведь его игра — это взборонить свой участок, отработать, задавить, зацепиться, обострить... Как раз все то, что он сделал в этих голевых случаях. А если судить только лишь по этой высосанной из пальца пропорции между позицией на поле и количеством голов, то тогда, извините, парагваец Хосе-Луис Чилаверт — лучший вратарь ХХ века. Конечно, в своем роде он очень крутой, но разве лучший в мире?..

«Монако» набирает 18 очков и сравнивается с идущим на спасительном 17-м месте «Каном». И до конца сезона еще 15 туров — почти половина чемпионата.