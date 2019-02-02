ЦСКА размялся перед грандом

Обозреватель Sobesednik.ru – о разгромной победе столичного ЦСКА над «Будучностью» из Подгорицы в Евролиге (99:69).

Конечно, сражение лидера с аутсайдером – а «Будучность» занимает в таблице Евролиги предпоследнее место – с одной стороны, не могло вызвать ажиотаж по определению. Но четыре с половиной тысячи человек знали, куда пришли. Тишина во время игры порой была такая, что на всю «Арену Мегаспорт» слышно было и команды баскетболистов с паркета, и выкрики с трибун («А теперь мимо!» – прозвучало, когда кто-то из игроков гостей бросал свой второй штрафной). С другой стороны, баскетбол уж на что непредсказуем: в первом круге, например, армейцы-то нынешнему сопернику проиграли… Кроме того, с тех пор в составе черногорцев появился двукратный чемпион НБА Норрис Коул, который пусть и провел пока в этом евросезоне всего-ничего матчей, но в среднем настреливал по 20 очков за игру! И неспроста почти каждый раз, когда он начинал атаки, с ним коршунами кружили двое оппонентов.

Но ЦСКА, конечно, не подвел. Армейцы повели с самого начала и долго-долго и уверенно держали статусный разрыв в десяток с лишним очков. Лишь к середине игры команда Димитриса Итудиса – который в этот раз хоть снова и получил технический фол, но в целом был показательно спокоен – традиционно сдала, но и то несильно и скорее исходя из ощущения полного и незыблемого превосходства. Потому что Кайл Хайнс, конечно, в иные моменты не прозевает две подряд передачи, как сейчас, да и Алек Питерс, естественно, не будет исполнять под чужим кольцом необязательный разворот, снося соперника, если ситуация на то не будет благоприятной.

В остальном же ЦСКА не испытал проблем. В частности, сажая соперника на пять командных фолов уже к середине каждой из трех десятиминуток, пока хотя бы какая-то видимость борьбы еще существовала; и сколько игроки «Будучности» нахватали их в третьей четверти, впору сбиться со счета. В итоге, кстати, грузинский гигант черногорцев ростом 2,12 Гога Битадзе, который удостоился в программке к матчу отдельного представления, и вовсе заработал пять персональных замечаний и сел на лавку, при этом не набрав ни единого очка.

Страшный разгром в финальной четверти 27:8 и финальные «+30» – отличная разминка для армейцев перед двумя тяжелыми, но домашними играми с конкурентами в таблицах Единой Лиги ВТБ (краснодарским «Локомотивом», 3 февраля) и Евролиги (мадридским «Реалом», 8-го).