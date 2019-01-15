Рано хоронить: ЦСКА одержал волевую победу над "Химками"

Обозреватель Sobesednik.ru — о матче Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Химки» (75:65), давшем ответ на критику по адресу «армейцев».

Матч баскетбольных ЦСКА и «Химок» не может не вызывать интереса. И неважно, являются ли они соседями в турнирной таблице, как сейчас в Единой лиге ВТБ, или же находятся на разных полюсах, как нынче в Евролиге. Дело не только в пресловутой вывеске «Дерби Ленинградки», которая, признаться, за столько лет уже изрядно замылилась. Штука еще и в неожиданных результатах последних игр что тех, что других.

В новогодние праздники химчане неожиданно обыграли лидера европейского турнира «Фенербахче» — и это без все еще травмированного Алексея Шведа, возвращение которого генеральный директор «Химок» Павел Астахов, правда, анонсировал со дня на день.

Армейцы же запомнились тем, что в Евролиге сперва с трудом вырвали победу у «Жальгириса» — и два судьбоносных броска Дэниела Хэкетта в конце встречи, со средней и дальней дистанций, до сих пор стоят перед глазами. Но после москвичи проиграли «Маккаби», и это их первое поражение в сезоне на своем паркете.

После этих игр болельщики армейцев в основной массе поделились на две группы; в том числе даже в гостевой книге на официальном сайте команды. Первые считают (и, в общем, справедливо), что ситуация даже не рабоче-проблемная, а абсолютно нормальная, что частные поражения и даже частичные спады бывают у всех, что эти отдельные неудачи не влияют на факт нахождения команды в группе лидеров, да и что форму главное обрести и держать к весне. Вторые — что все плохо, ЦСКА не готов к сезону, а сейчас вообще в тупике и без шансов на спасение, игроки страшно демотивированы, а главный тренер Димитрис Итудис просто не понимает, что делать, когда порядок бьет класс, как, например, в том самом матче с «Маккаби».

По сути матч с «Химками» должен был если не подсказать ответ, то хотя бы начертать вектор движения армейцев. И, пожалуй, отпевать ЦСКА преждевременно. Под давлением армейцев химчане делали много лишних передач, вроде бы выводя игрока на трехочковый, но потом снова и снова передавали мяч по дуге; в итоге пасовали под кольцо, где партнер либо ошибался в обратной передаче, либо «съедался». Периодически игрок «Химок», получив передачу на той же дуге, делал шаг-два вперед для прорыва, но утыкался в защищающегося и вынужден был отступать обратно, теряя драгоценные секунды и позиционное преимущество. И в целом мяч подопечными Георгиса Барцокаса не от хорошей жизни передерживался: не раз и не два гости упускали время на атаку, так и не бросив по кольцу. А момент, когда под конец первой четверти Джордан Мики от безысходности отправился бросать через руки сразу троих соперников, которые, будто в волейболе, выставили тому блок (и, конечно, мяч там у них и застрял), показателен по своему существу.

Несмотря на преимущество соперника, «Химки» долго держали комфортные для возможного возврата минус шесть — минус восемь. (Хотя может ли быть отставание комфортным? Наверное, да, если играешь с ЦСКА.) Но затем — по сути, лишь раз, хотя длился этот раз целую вторую четверть — армейцы провалились: вдруг всё и разом перестало «залетать», и химчане совершили рывок «плюс 12». Но тут подоспел большой перерыв, а после него всё встало на свои места и пошло по сценарию первой половины: хозяева взяли себя в руки и ушли вперед «плюс 17», а также снова стали вынуждать соперника ошибаться в передачах. Ситуация, когда Стефан Маркович вроде бы отобрал в «лежачей» борьбе на паркете мяч у Хэкетта, потом долго стоял на коленях, выбирая, кому бы сделать передачу, а в результате сделал ее прямо в руки соперника, была финально показательной.

Армейцы выиграли трудный матч в непростой ситуации, одержав волевую победу, и вынудили чуть приглушить критику в свой адрес. По крайней мере, пока…