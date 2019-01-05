Третьяк назвал трагедией поражение от США в полуфинале МЧМ

Руководитель ФХР прокомментировал итоги полуфинального матча МЧМ по хоккею между Россией и США.

Слова Третьяка приводит «Р-спорт». По словам Третьяка, поражение россиян является трагедией, а возможным оно стало из-за плохой реализации моментов у ворот американцев.

«Трагический матч, трагический результат, потому что наша команда рассчитывала на золотые медали. Соперник был достойный, а одной шайбы мало для победы в таких играх, на таких турнирах», — заявил легендарный голкипер.

При этом Третьяк отдал должное настрою подопечных Валерия Брагина, призвав их выложиться в матче за бронзовые медали: «Видно, что все сильно переживают, но надо настраиваться на матч за бронзу. В хоккейном мире бронза лучше, чем серебро, потому что ты уезжаешь с победой. Бронза будет достойным результатом для сборной России на таком турнире».