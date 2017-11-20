Стрепетов: Манчини с удовольствием примет предложение из Италии

Sobesednik.ru узнал у экс-игрока «Зенита» Алексея Стрепетова, потеряет ли команда Роберто Манчини.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, что тренер клуба Роберто Манчини планирует доработать контракт до конца. Ранее президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио рассказал, что Манчини является одним из кандидатов на пост тренера сборной Италии.



– Сейчас разговоры идут о Манчини. И мы все, кому не безразличен «Зенит», задумались. Кто знает, как сложится ситуация, если будет предложение от федерации Италии. Это его мечта. Возможно, он с удовольствием примет эту команду и, может быть, тогда ему придется покинуть «Зенит». Такие ходят разговоры, – рассказал Sobesednik.ru бывший игрок «Зенита», комментатор Алексей Стрепетов.



Напомним, в последнем матче под руководством Манчини «Зенит» обыграл «Тосно» со счетом 5:0. Матч прошел в 10-летнюю годовщину первой победы клуба в Чемпионате России.



– Я всегда хотел бы видеть у руля «Зенита» если и иностранного специалиста, то такого, который был бы окружен российскими. Наша беда в том, что мы не позволяем расти нашим тренерам. 10-летие чемпионского «Зенита» приятно вспомнить, но надо думать о будущем. У нас есть вопросы к нашей команде. Нам надо думать о Лиге чемпионов и, конечно, в первую очередь о тренерском штабе. Очень жаль, что мы своих российских специалистов держим на коротком поводке. Мы должны им доверять. У нас и Андрей Тихонов, и Андрей Талалаев, и Дима Аленичев работают в ФНЛ и стараются доказать. Я переживаю за них. Много бывших великих футболистов работает, но они должны расти, – заключил Стрепетов.