"Зенит Арена" VS "Лужники" – чисто женский взгляд

Далёкие от спорта, но полные энтузиазма корреспондентки Sobesednik.ru побывали на двух главных стадионах РФ.

Так уж получилось, что по нашим планам «Лужники» должны были перебить восторги от посещения стадиона «Зенит Арена». В Питере нам повезло трижды. И потому что игра «Локомотив» – «Зенит» (3:0) была шикарной, и потому что матч проходил под закрытой крышей, а весь день не прекращался дождь. И потому что сопровождали нас убежденные болельщики «Зенита», которые знали, как сделать проход на стадион максимально коротким и комфортным.

Как прошел матч в «Лужниках», про лужу дегтя все интересующиеся уже почитали: скучная игра с явной рекомендацией Аргентине играть в разминочном режиме, скотский прогон до метро «Парк культуры». И вывод по итогам беспринципного управления толпой: «Послушай органы правопорядка и сделай наоборот». Только этот принцип позволил выбраться со стадиона всего за 1,5 часа.



Но если постараться забыть этот конфуз и объективно оценить обе площадки – без приятного человеческого фактора в первом случае и неприятного организационного момента во втором, – то чисто «по-девочкински» картина получается следующая.

"Зенит-Арена" – крыша не течет // фото: архив Sobesednik.ru

Проход на стадион



Заход в «Лужники» был самым быстрым за нашу не очень богатую историю походов на стадионы. Большая площадь, много входов, разделение толпы, нежный досмотр с напутствием «отличного просмотра», великолепная работа волонтеров, которые извинялись перед болельщиками после 50-минутного ожидания выхода. Кстати, знатоки говорят, что ситуация с выходом с «Лужников» не меняется 10-летиями и не зависит от количества зрителей. И если в качестве одной из причин признать отгороженность объекта Москва-рекой, то «Зенит Арена» тоже на острове находится. Но там мы без всякой давки спокойно прошли по перекрытому мосту.

Цыганкова Валерия // фото автора

Обустройство



«Лужники» отреставрированы очень бережно. Новодел полностью сохранил исторический облик, увеличено количество входов-выходов. Сначала было относительно тепло – подмерзать начали только ко второму тайму: советуем брать пледы, от сквозняка замерзают именно колени. Ветер активно гуляет в холлах, поэтому еда в фастфудах холодная, чай-кофе заканчивается быстро. Осталось послевкусие похода и обветренные щеки. «Зенит Арена» нереально футуристичен со стороны, а закрытая крыша полностью разорвала шаблон. Тепло, уютно и при масштабе все равно как-то камерно. Почему-то в Питере фастфуд показался особенно вкусным.

Между нижним и верхним сектором в «Зенит Арене» сделан удобный большой променад, отрытый для прохода зрителей. В «Лужниках» его практически нет, а то, что есть, рьяно охраняли с дубинками, да и даже на лестнице не давали задержаться, просмотр возможен только на местах. В общем, очень похоже на старательное исполнение инструкции не допустить повторения давки 1982 года.



Что для девочек радость, так это отсутствие очередей в туалетах, и это касается всех «мужских» мероприятий. Имейте в виду, что мужской и женский находятся на разных этажах, поэтому попадались в кабинках уставшие бегать по этажу молодые люди.

Анисимова Полина // фото автора

Дети



Товарищеский матч – это верх корректности болельщиков. В «Лужники», с точки зрения защиты детей от информации, можно было вести малышей. Везде, где есть спортивный интерес, риски пополнить словарный запас деток веселыми матными кричалками очень велик. Ну и конечно, нужно иметь в виду, что выходить со стадиона лучше сильно заранее. В «Лужниках», например, охрана начала блокировать выходы уже минут за 10 до окончания матча.



Душа стадиона



А ведь это самое главное. И за болельщиков «Зенита» было очень радостно. Они приобрели дом, которым гордятся. Они рассказывали, как было стыдно за подрядчиков, как они переживали каждый перенос сроков открытия. Поэтому на «Зенит Арене» было тепло не только от закрытого купола, но и от настроения людей. А в «Лужниках» пока души нет. Все ярко, пафосно, с характерным московским размахом, но как-то вяленько. Атмосферу нужно создавать, в том числе и отношением к гостям стадиона. У «Лужников» нет своей домашней команды, и душой стадиона должна стать мощная сила болельщиков, а она не приживется в луже дегтя. И хочется очень надеяться, что при организации остальных тестовых матчей перед ЧМ-2018 выводы сделают, и они не станут блинами комом. Но испытывать лично пока совсем не хочется.